Автомобилният състезател Мартин Петков и бившият му колега Илия Царски обявиха хлъзгав асфалт за причина за инцидента на рали Аладжа манастир, при който кола излетя от пътя, убивайки един и ранявайки 8 души вчера.

Войната по пътищата

"Честно казано, трасето беше с много ниско сцепление. В зоната, в която стана инцидентът, асфалтът беше хлъзгав и износен. По това време на годината температурите са доста ниски, което намалява още повече сцеплението", каза Мартин Петков пред Нова телевизия. По думите на състезателя, който бил участник в ралито край Златни пясъци, гумите на състезателните автомобили са специални и не успяват да достигнат оптимална температура за сцепление.

Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата, няма никакво сцепление: "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключително хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление.

Според него на записите се вижда, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. "Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът", обясни Царски.

Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)
Според автомобилните състезатели най-обезпокоителното в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.

"Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора", обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч".

Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази позиция се оказват недобре обучени и в недостиг: "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще".

Няма наркотици в кръвната проба на пилота от катастрофата на рали Аладжа манастир
Пилотът Нейко Нейков излезе от пътя на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир" и при катастрофата 60-годишен мъж загина, а други 8 зрители бяха ранени, един от които тежко. Кръвната му проба опроверга полевия тест, който показа наличие на амфетамин и днес Нейков беше пуснат без обвинения.

27-годишна самотна майка на 3-годишно е тежко пострадалата на рали Аладжа манастир
27-годишната Албена Станчева, самотна майка на 3-годишно момиченце, е тежко пострадалата, съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна. Той разказа, че майката на Албена го е помолила да даде гласност на тази трагедия и изрази надежда разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.

