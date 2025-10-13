Промени в НК предвиждат до 5 г. затвор за изхвърляне на отпадъци на неразрешено място
Министерство на правосъдието предлага освен лишаване на свобода се завишават и глобите - до 30 000 лв.
Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба.
Кабинетът "Желязков"
Това предлага Министерството на правосъдието (МП) с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми, съобщиха от ведомството.
Правосъдното министерство предвижда изхвърлянето на големи количества отпадъци извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.
В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.
Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда, уточняват от Министерство на правосъдието.
Ангажиментът за криминализирането бе публично оповестен от министър Георги Георгиев преди дни и обявен от премиера Росен Желязков вчера, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило огромна подкрепа.
По данни на местната власт само на територията на столицата има данни за 240 незаконни сметища. Нерядко пожарите през цялото лято в страната тръгваха именно от незаконни сметища.
Нерегламентирано сметище се оказа натрупано и в Елените, голямо като хълм. То се намираше зад жилищната сграда в речното корито и също изигра ролята си да отприщи с двойна сила водната вълна, която понесе боклуците и затрупа комплекса.
Темата за нерегламентираните сметища и несправянето на правителството с екологията беше акцент и за "Величие" преди месеци, когато внесоха четвъртия вот на недоверие към кабинета "Желязков", но не успяха да го съборят.