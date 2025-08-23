Горящо незаконно сметище е причината за пожара в гората над сливенския квартал "Комлука", предава БНТ.
Според версията на хора, живеещи непосредствено до запаленото сметище, деца са запалили огъня. По случая се води разследване.
Пожарът е тръгна в обедните часове и бързо е обхвана сухите треви и храсти. Оттам се прехвърли в боровата гора и е тръгна нагоре към местността "Св. Георги".
Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето.
Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали. Тази нощ огнището ще се наблюдава, за да не се разпали отново.
Междувременно от Областната дирекция на МВР съобщиха, че пожарът е бил локализиран.
