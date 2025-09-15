Пламна сметище между кварталите "Младост" и "Горубляне" в София (снимки)
Няма опасност за жилищните сгради, но черен дим се носи над района
Гори старо сметище между столичните квартали "Младост" и "Горубляне", съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).
Сезонът на пожарите
Сигналът на телефон 112 е подаден около 16.30 часа. На място потушават огъня два противопожарни екипа.
Няма опасност за жилищните сгради в района.
Пламъците са обхванали сухи треви и отпадъци, а облаците дим са видими от километри, показват снимки.
Граждани сигнализират за задушлив въздух и намалена видимост.
Властите призовават жителите на близките квартали да държат прозорците си затворени, докато пожарът бъде напълно потушен.
Миналия месец голям пожар избухна в квартал "Кръстова вада". Горяха сухи треви и храсти. Пожарникарите успяха да овладеят огъня преди да застраши сградите наоколо.
Горя и бившето кино "Възраждане" през август, но огънят бе бързо потушен.