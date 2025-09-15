Гори старо сметище между столичните квартали "Младост" и "Горубляне", съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). 

Сезонът на пожарите

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Сигналът на телефон 112 е подаден около 16.30 часа. На място потушават огъня два противопожарни екипа.

Няма опасност за жилищните сгради в района.

Пламъците са обхванали сухи треви и отпадъци, а облаците дим са видими от километри, показват снимки.

Граждани сигнализират за задушлив въздух и намалена видимост. 

Снимка: Bulphoto

Властите призовават жителите на близките квартали да държат прозорците си затворени, докато пожарът бъде напълно потушен.

Миналия месец голям пожар избухна в квартал "Кръстова вада". Горяха сухи треви и храсти. Пожарникарите успяха да овладеят огъня преди да застраши сградите наоколо.

Горя и бившето кино "Възраждане" през август, но огънят бе бързо потушен.

 

