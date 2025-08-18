Гори сметището в Шишманци край Пловдив, засега няма дим над аутобана
Замерват въздуха в района, четири пожарни екипа гасят огъня, обхванал площ от 800 км метра
Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. На място работят четири екипа огнеборци, които се борят с пламъците.
Мобилна станция ще извърши извънредно измерване на качеството на въздуха в района на горящото сметище, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив.
Към този час димоотделянето е значително редуцирано, няма задимяване по автомагистрала "Тракия", коментира старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).Замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.
Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. метра, предаде БТА.
Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.
Останала е за гасене ограничена площ, която е по самия скат и трудно се обработва, тъй като трябва да се уплътни, за да не пропаднат тежките машини, обясни директорът на пловдивската пожарна, цитиран от БТА.
Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, комисар Димов и кметът на Пловдив Костадин Димитров са в непрекъсната връзка и при нужда ще се осигури допълнителна техника, съобщиха от областната администрация.
Междувременно след огнения ад в Българово, където изгоряха 15 къщи във вилната зона "Лозниците", започва описване на щетите. Потърпевшите могат да подават документи в общината, като предстои да се уточни как ще получат помощ.
За срок от 24 часа е задържан 45-годишен мъж по подозрение, че е причинил пожара, докато вади с трактор тръба от земята, при което е отхвръкнала искра.