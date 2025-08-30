Продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила", който избухна в късния следобед на 28 август в борова гора над село Горно Осеново, община Симитли. Тази сутрин в гасенето се включи и военен хеликоптер "Кугар", предава БНР.

Сезонът на пожарите

Над 80 пожарникари, служители от горските стопанства в района, екипи от двата национални парка "Рила" и "Пирин", военнослужещи от формированието в Благоевград и доброволци работят на терен, който е на 1900 метра надморска височина на места с наклон над 70 градуса.

Има много паднали дървета от ветролом, листна маса и торф, което затруднява работата на огнеборците , а най-близкият водоизточник е на около два километра. Близката река Ракочевица е пресъхнала.

Малко преди 10 часа в гасенето се включи и хеликоптер на ВВС. Огънят е засегнал близо 100 декара площ. Най-тежкият фронт е североизточният, където е и алпийската част на планината.

Преди два дена пожар изпепели 50 дка гори и земеделски площи в землището на град Якоруда, местността "Баните". Огънят спря теснолинейката между Добринище - Септември. В гасенето бяха призовани да се включат и доброволци, тъй като вятърът повишава опасността от разрастване на огнената стихия.

В началото на това лято пожар, причинен най-вероятно от мълния, възникна на 2000 м надморска височина в Рила и засегна около 15 декара над Рилския манастир.

