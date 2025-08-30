Президентът няма да подпише указ за назначаване на нов председател на ДАНС
"Прави се опит за брутална чистка", обяви Румен Радев
Президентът Румен Радев обяви, че няма да подпише указ за назначаване на нов председател на ДАНС, защото според него става дума за "брутална чистка", организирана от хора с наложени санкции за корупция. Той отказа да назове предложената кандидатура.
Президентът Радев
Държавният глава прогнозира, че предстои период на остри политически конфликти, като се съгласи с премиера, че напрежението ще расте.
Радев предупреди управляващите да се съобразяват с ниското доверие на обществото към институциите и да отстояват интересите на гражданите.
"Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", допълни Радев.
По повод визитата на Урсула фон дер Лайен у нас, президентът подчерта, че България трябва да развива собствена отбрана, но и да участва активно в общата европейска политика. На 4 септември в България ще дойде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Радев уточни още, че всички посланически назначения вече са съгласувани и обяви за неверни разпространяваните твърдения по темата.
Той направи тези коментари в Шумен, където откри Европейската младежка олимпиада по информатика. По-късно днес президентът ще присъства на национален събор, посветен на българските фолклорни традиции. Събитието ще се проведе в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.