Бивш министър на МВР: Делото срещу Паскал може да се използва за атака срещу ПП
Иван Демерджиев очаква "контролиран теч" на информация. По думите му ГЕРБ и ДПС също носят вина за корупционните скандали по времето на "сглобката"
Завръщането на Никола Николов-Паскал в България не е случайно, а вероятно е резултат от договорка с управляващите в момента Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това заяви в интервю за bTV бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев.
Едри риби под прицел
Николов-Паскал, сочен за контрабандист №1 у нас, бе екстрадиран на 27 август от Сърбия - повече от година след издаването на европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там. Срещу него има повдигнати обвинения заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.
Според Демерджиев е вероятно показанията на Паскал да бъдат "контролирано изпускани" и насочени основно срещу "Продължаваме промяната".
Той припомни, че повечето от обвиняемите по делото са назначени именно в периода на съвместното управление на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. По думите му отговорността за скандалите трябва да се споделя от всички партии, участвали в т.нар. "сглобка".
Бившият министър разказа още, че по време на неговия мандат в МВР е предприел мерки за ограничаване на контрабандата на цигари през ГКПП "Капитан Андреево", като е преместил високопоставен служител от пункта на северната граница. Той обаче отказа да разкрие името му.