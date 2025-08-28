Голям пожар избухна около 15 часа в местността Баните в землището на Якоруда. Влакът Добринище - Септември спря на гара Белица заради пожара в близост до железопътната линия. В късния следобед пожарът бе локализиран.

Сезонът на пожарите

Ситуацията към момента е по-спокойна, каза общинският кмет Мехмед Вакльов. По думите му от време на време се възпламеняват малки огнища, но на терен има много екипи, които реагират.

Огъня избухна далеч от хотели и къщи, съобщи по-рано Вакльов, предаде БТА. На терен пристигнаха екипи с два противопожарни автомобила, служители от Горските стопанства в Якоруда, Разлог, Банско и около 300 доброволци.

На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър, посочи кметът на Якоруда.

"Ще се опитаме да спрем огнената стихия на един от горските пътища, за да не се прехвърлят пламъците навътре в гората. Гаси се наземно, проблем е времето - горещо е и има силен вятър. Ще се опитаме да направим просеки с техника, за да овладеем пожара", обясни Янко Илчев, директор на ДГС - Якоруда.

В социалните мрежи жители на Якоруда отправиха призиви за незабавна помощ.

"Умоляваме всички съграждани да се включат незабавно в гасенето на пожара, възникнал на територията на минералната баня! Всеки, който има възможност, нека окаже помощ - всяка минута е от значение!", пише Марио Асъов във "Фейсбук".

Пожар избухна и на територията на Национален парк "Рила" в района на симитлийското село Долно Осеново, каза за БТА директорът на парка Красимир Андонов. Той посочи, че в момента към мястото на пожара пътуват служители на благоевградския участък. Информирана е и пожарната служба и екипи също пътуват натам, посочи Андонов. За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка, каза още директорът.

