Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1,5 километра

4017 Снимка: Фейсбук страницата на Югозападно държавно предприятие ДП

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства към алпийската част на планината. Огънят е увеличил своята площ площ близо три пъти и вече е обхванал 30 дка. Гори иглолистна гора и листна маса.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Огънят пламна вчера следобед между симитлийските села Горно и Долно Осеново и обхвана близо 10 декара територия.

Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят наземно пламъците, които са на близо 1800 метра надморска височина. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета, които огънят обхваща бързо. До пожара се върви пеша около 1,5 километра, гаси се само на ръка.

Снимка: Фейсбук страницата на Югозападно държавно предприятие ДП

Има риск огънят да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем, заяви директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишев.

Снимка: Фейсбук страницата на Югозападно държавно предприятие ДП

През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища.

Според специалистите е нужна летателна техника, за да гаси от въздуха. Очаква се до часове да бъде включена такава.

Това е третият горски пожар за два дни в област Благоевград. В сряда пожар избухна в благоевградското село Селище и засегна близо 30 декара частни и общински гори.

Вчера следобед се запали и районът около минералните бани в Якоруда, като огънят се пренесе в борова гора, но огнеборците успяха да го овладеят. Пламъците там засегнаха близо 50 декара гори и храсти.

Продължава потушаването му и днес, към момента ситуацията е спокойна, каза общинският кмет Мехмед Вакльов. През нощта огънят се е разгорял в част от периметъра на пожара, но ситуацията е овладяна с бърза реакция на пожарникарите, посочи Вакльов.

Голям пожар изпепели и три къщи, и седем стопански постройки в град Сърница. Други три къщи са с обгорени покриви. Три екипа огнеборци са гасили огъня. Тази сутрин той е потушен. Огънят избухна там в късния следобед. В гасенето са се включили 5 противопожанри екипа - три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ се притекоха и доброволци. На място през цялата нощ е бил и директорът на РСПБЗН комисар Ангел Ангелов заедно с представители на Община Сърница. Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.