Зад палежа на бокукчийски камиони стои лице с прякор Боби Белингата, който е "човекът на Таки за мръсната работа", обяви на брифинг в кулоарите на Народното събрание съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Четири камиона на най-голямата турска фирма за сметосъбиране "Норм Санаи" изгоряха в края на юли на паркинг на Околовръстното шосе в София. След този инцидент фирмата се отказала от участие в търга за почистване на двата столични района.

"Вътрешният министър вчера се скри. Вместо да разследват палежа на камионите, се правят на ударени. В обратната ситуация щеше да има пресконференции, МВР щеше да е излязло с прокурори, щяха да се разнасят доказателства", заяви Мирчев.

Вчера от пресцентъра на вътрешното министерство заявиха, че "категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случая". Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни, че е подаден сигнал в районното управление за горящи камиони в частен паркинг, полицаи от СДВР и пожарната са реагирали незабавно и са започнали работа по гасенето.  Направен е оглед и са иззети доказателства, включително видеозаписи от камери, а също така са разпитани свидетели. Впоследствие е започнало разследване, поясни Тодоров. Той призова гражданите, които имат информация за случая, да я предоставят в СДВР или прокуратурата.

"В bird.bg излязоха видеозаписи от самите палежи, има достатъчно информация, ако държавата иска да каже кой е запалил камионите. Няма да го каже, защото много зад организацията за запалването стои едно лице, наречено Боби Белингата. Това е човекът на Таки за мръсната работа. Казваме го на МВР, казваме го на държавата, на всички органи, ако случайно са се разсеяли и не са обърнали достатъчно внимание на този случай от юли месец досега", заяви днес Мирчев.

По думите му в друга ситуация всички държавни органи са щели да предоставят подкрепа на Столична община проблемът със сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село" да се реши.

"Когато има дела от обществен интерес, разследващите органи могат и трябва да изискат информация от прокуратурата и разрешение тя да бъде огласена. За да разсеят, че разпъват чадър над Таки и неговите мутри", заяви другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него министърът на околната среда и водите Манол Генов дължи обяснение защо е отнел разрешителното на друга фирма, която е кандидатствала в общинския търг за боклука.

"Цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите, но гражданите няма да се предадат и ще отвоюват София", заяви Божанов.

Подготвяме с колегите от "Продължаваме Промяната" и ДСБ проект на решение за цялостен преглед както за случая с Елените, така и за всички останали случаи на незаконно строителство, съобщи още Божанов. Той добави, че случаите на незаконно строителство и затваряне на речни корита не са единични, а има и информация за прекратени досъдебни производства.

Мирчев коментира, че това, което се случва по цялото Българско Черноморие, е резултат от "30 години - мутри, мутри, мутри навсякъде". По думите му един от проводниците на тези "мутри" е Бойко Борисов, който е раздал на концесия плажовете по Черноморието. Според него, за да се спрат мутрите по Черноморието, трябва да се спрат първо големите мутри в българската политика - "голямото Д и Бойко Борисов, който му е ортак".

Във връзка със срещата на Бойко Борисов с Доналд Тръмп младши, според Мирчев е важно лидерът на ГЕРБ да каже истината по темата, защото "когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на българската държава, за да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски, това е национален проблем". Според него Борисов трябва да говори пред "Уолстрийт джърнъл", защото когато говориш пред тях, е много по трудно да лъжеш, а "когато говориш на дувара на един журналист, който ти е носил цветя, е много по-лесно да излъжеш".

