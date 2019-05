1240 Снимка: БТА

"Трябва да имаме активен и укрепен мир срещу всички форми на егоизъм и безразличие, които ни карат да поставяме дребните интереси на някои над неприкосновеното достойнство на човека" - за това призова папа Франциск по време на Събитието за мир - последното от неговото апостолическо пътуване в България. Това се случи в присъствието на представители на всички вероизповедания - главният мюфтия Мустафа Хаджи, главата на Арменската църква в България - архимандрит Исахак Похосян, сред гостите има и православни свещеници.

Светият отец отправи молитвата си за мир на площад "Независимист" в София, който се намира в близост до православна църква, католически храм, джамия и синагога.

Въпреки дъжда, се събраха над 2000 души, които дойдоха с чадъри и дъждобрани. Пример за мир демонстрираха католик и евреин, които поделиха общ чадър докато слушаха молитвата.

Присъстваха и премиерът Бойко Борисов, вицепремиерите Екатерина Захариева и Томислав Дончев, други министри, столичният кмет Йорданка Фандъкова, Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита, други високопоставени политици и дипломати.

Снимка: БТА

Франциск пристигна с папамобила и бе посрещнат от детски хор, който изпълни песента "We are the world". Последва изпълнение на "Дядо Господи, прости ме" - Вазовата молитва. Последваха арменска, еврейска и мюсюлманска молитва за мир. Шест деца, които представят традиционните вероизповедания, запалиха факли като символ на мира.

Снимка: БТА

"Мирът изисква и моли да направим от диалога - път, от общото сътрудничество - наше поведение, от взаимното опознаване - метод и критерий, за да се срещнем в това, което ни обединява, да се уважаваме в това, което ни разделя и да се насърчим да гледаме на бъдещето като пространство на възможности и достойнство, особено за бъдещите поколения", заяви пък самият Франциск.

В този момент гласовете ни се сливат и в унисон изразяват пламенното желание за мир: нека мирът се разпространи по цялата земя! В нашите семейства, във всеки от нас и особено по тези места, където толкова много гласове са били заглушени от войната, задушени от безразличие и игнорирани от смазващото съучастие на заинтересуваните групи", добави той.

Снимка: БТА

И продължи:

"Тази вечер сме тук, за да се молим пред тези факли, донесени от нашите деца. Те символизират огъня на любовта,който гори в нас и който трябва да се превърне във фар на милосърдието, фар на любов и мир в средата, в която живеем. Фар, който бихме искали да запали целия свят. С огъня на любовта ние искаме да разтопим леда на войната. Преживяваме това събитие за мир при руините на древна Сердика, в София, сърцето на България. Оттук можем да видим местата за поклонение на различни Църкви и вероизповедания: "Св. Неделя", на нашите православни братя, "Св. Йосиф" на нас - католиците, синагогата на по-големите ни братя - евреите, джамията на нашите братя мюсюлмани и в близост - църквата на арменците.

На това място, в продължение на векове, са идвали софиянци българи, пренадлежащи към различни културни и религиозни групи, за да се срещнат и разговарят. Нека това символично място се превърне в свидетелство за мир. в този момент гласовете ни се сливат и в унисон изразяват желание за мир: нека мирът се разпространи по цялата земя!

Снимка: БТА

В нашите семейства в всеки от нас и особено по тези места, където толкова много гласове са били заглушени от войната , от безразличието и игнорирани от смачкващото съучастие на заинтересованите групи- , които съдействат за осъществяването на този стремеж: представителите на религиозните групи, на политиката, на културата. Всеки, който и където да се на мир, изпълнявайки задачата, която е поставена може да каже: "Направи ме инструмент на твоя мир!".

Папата призова всички да съдействат за осъществяването на този стремеж: представителите на религиите, на политиката, на културата.

Утре папа Франциск заминава за Северна Македония. Над 15 000 души от всички части на страната, високопоставени представители, вярващи и чуждестранни гости от съседни страни се очаква да се стекат по улиците на Скопие, за да присъстват на историческото посещение, предаде агенция МИА, цитирана от БТА.