Заместник-кметът на направление "Обществено строителство" на Столичната община Никола Лютов отмени предвидения ремонт на ключовото кръстовище "Орион" - пресечна точка на булевардите "Сливница", "Д-р Петър Дертлиев" и улица "Адам Мицкевич" заради критики от страна на кмета на район "Люлин" Георги Тодоров. 

От СО планираха да затворят кръстовището от 30 август до 13 септември и да въведат обходни маршрути през ул. "Щросмайер" и бул."Константин Величков". Предвидено бе да се фрезова компрометираната асфалтова настилка, да се положи нов асфалтобетон, да бъдат повдигнати всички ревизионни и дъждоприемни шахти и обновени около 8500 кв.м пътни платна. Ремонт трябваше да бъде направен и на всички прилежащи тротоари на кръстовището на бул. "Сливница", ул. "Адам Мицкевич" и бул. "Д-р Петър Дертлиев", както и тротоари на мостово съоръжение над Суходолска река. Стойността на ремонта бе 1 300 000 лв.

Неочаквано по-малко от 48 часа преди затварянето на кръстовището районният кмет Георги Тодоров публично обяви, че е против ремонта.

"Възлагането и осъществяването на проекта е самостоятелно решение на Столична община и за съжаление не е съгласувано по никакъв начин с администрацията на район "Люлин". В тази връзка съм отправил запитване към зам.-кмета Никола Лютов по какъв начин е избрано именно това кръстовище, при положение че аз многократно съм подавал сигнали за много по-критични участъци от пътната инфраструктура на район "Люлин"", написа в профила си във Фейсбук Тодоров.

Според него по-належащи ремонти са нужни за пет места в "Люлин: 

  • бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Захари Стоянов"
  • бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Д-р Петър Дертлиев"
  • бул. "Луи Пастьор" и бул. "Джавахарлал Неру"
  • целият бул. "Д-р Петър Дертлиев"
  • бул. "Сливница" от ул. "Орион" до Околовръстен път.

Острата реакция на люлинския кмет обаче предизвика ответна от Столична община.

Зам.-кметът Никола Лютов обяви, че поради ясно изразеното несъгласие и заявената позиция от страна на Георги Тодоров, че кръстовището "Орион" не е сред приоритетите на местната администрация, отменя ремонтните дейности. 

В разпространена от СО позиция, Лютов изтъква, че макар направление "Обществено строителство" да няма ангажимент да съгласува дейностите по текущ ремонт на уличната мрежа с районните администрации, желанието на екипа на "Московска 33" винаги е било да се работи там, където всички, включително районните кметове, виждат смисъл и стойност.

Заместникът на Васил Терзиев изброява и четири аргумента, че ключовото кръстовище има нужда от ремонт.

  • Бул. "Сливница" е основна входно-изходна артерия, която представлява връзка на северните и източните квартали и центъра на София с "Околовръстния път" и международните коридори;
  • Бул. "Петър Дертлиев" и ул. "Адам Мицкевич" са част от бъдещия Втори градски ринг (обслужващия ринг) за въпросните 4 района на северна София;
  • Чрез системата на Контактен център на Столична община има постъпили множество сигнали от граждани за въпросното кръстовище;
  • На кръстовището е констатирано наличие на образували се коловози и пропадания на пътната настилка, компрометирани участъци, мрежовидни пукнатини, единични надлъжни и напречни пукнатини и множество пропаднали ревизионни и дъждоприемни шахти (видно и от приложения снимков материал), които застрашават живота и здравето на гражданите, движещи се по него.

По думите на Никола Лютов при направена справка в направление "Обществено строителство" е установено, че от администрацията на район "Люлин" не са постъпвали никакви предложения за ремонт на цитираните от Георги Тодоров кръстовища и пътни участъци.

"Бих искал да изразя голямото си съжаление от това, че отмяната на ремонта ще се отрази и на другите три района - "Илинден", "Надежда" и "Връбница", чиито кметове оказаха пълно съдействие на Столична община в организирането на подготовката му. Накрая бих искал да успокоя хората, че заделените 1.2 млн. лв. за ремонта на кръстовището, вместо в "Люлин", ще бъдат вложени в "Надежда", "Връбница" и "Илинден". В северна София, в чието развитие инвестираме от началото на този мандат", завърша позицията си заместник-кметът по строителството.

 

