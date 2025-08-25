Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви

1318 Снимка: БТА

От днес до 24:00 часа в неделя спират трамваите по столичната улица "Граф Игнатиев" заради извършването на релсов ремонт на кръстовището с бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Инженер Асен Ценков от столичния "Електротранспорт" обясни по БНР, че причините за спирането на трамваите по емблематичната столична улица са няколко:

"Първо ремонтът на този участък, който сме предвидили, може да се извърши само от съседния коловоз, за да не се нарушава автомобилното движение. Така че и двата коловоза ще бъдат заети от строително-ремонтните дейности, като напрежението в контактната мрежа ще бъде изключено. Има предвидени заместващи автобуси и промяна на трамвайните линии, които се движат по "Граф Игнатиев"".

Проектът се финансира от Столичната община и се изпълнява от "Столичен електротранспорт" ЕАД. Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз).

Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", добавиха от Столичната община.

Създадена е временна организация на движението в рамките на тази седмица.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии №№ 10 и 12 под № 12, която ще се движи с маршрут: от жп гара "София-север" по маршрута на трамвайна линия № 12 до кръстовището на бул. "Витоша" и ул. "Алабин", надясно по ул. "Алабин" и по маршрута на трамвайна линия № 10 до жп гара "Захарна фабрика", двупосочно.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии №№ 15 и 18 под № 18 с маршрут: от кв. "Орландовци" по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. "Витоша"/ул. "Алабин", надясно по ул. "Алабин" и по бул. "Македония" по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. "Братя Бъкстон", двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 "Метростанция "Витоша" - начална за трамвайни линии №№ 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. "Черни връх" по маршрута на трамвайни линии №№ 10 и 15 до спирка с код 1572 "Семинарията" на бул. "Джеймс Баучър", по ул. "Йосиф Петров", по ул. "Митрополит Кирил Видински", по бул. "Драган Цанков", по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", по ул. "Ген. Гурко", по бул. "Васил Левски", по бул. "Цар Освободител", по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", наляво по бул. "Черни връх", наляво по бул. "Свети Наум" и надясно по бул. "Джеймс Баучър" по маршрута на трамвайни линии №№ 10 и 15 до спирка с код 0911 "Метростанция "Витоша" в трамвайното обръщателно колело.

Автобусите ще спират на:

- съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута.

Разкриват се временни спирки, както следва:

- на ул. "Митрополит Кирил Видински" след кръстовището с ул. "Борова гора" в посока бул. "Драган Цанков";

- на бул. "Драган Цанков" на 25 метра след пешеходната пътека при Българското национална радио в посока бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.