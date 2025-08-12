В разгара на лятото продължава работа по извършване на текущи ремонти в София, съобщават от Столичната община.  Около 20 строителни екипа работят във всичките 7 зони, на които е разделена територията на Столичната община.

Започва ремонт на част от бул. "Ломско шосе"
От днес започват ремонтни работи на паважната настилки на бул. "Ген. Едуард Тотлебен".

Ще се извършва текущ ремонт в участъка от Руски паметник до бул. "Акад. Гешов". Движението по булеварда няма да бъде спирано, но ще бъде временно стеснено, където се работи.

Ремонтира се и ул. "Беловодски път" от ул. "Севастократор Калоян" до обръщателно колело на Златните мостове, ул. "Марко Лерински", ул. "Плакалница" от ул. "Ал. Екзарх" до ул. "Ст. Богориди" и др.

Извършва се ремонт на тротоарни настилки на бул. "Андрей Ляпчев" от двете страни на пътното платно в близост до метростанция "Младост-1".

Обновяват се и тротоари по ул. "Гладстон", ул. "Неофит Рилски" от бул. "Витоша" до ул. "Цар Асен", по ул. "Княз Борис Първи" от бул. "Стамболийски" до ул. "Позитано", по ул. 675 в район "Овча купел" и др.

Предстои полагане на пътна маркировка на новоремонтираните пътни платна на бул. "Ломско шосе" в участъка от ул. 107 до бензиностанцията - моста при жп линията в ж.к. "Обеля"), които са цялостно асфалтирани в рамките на текущия ремонт. Дейностите по полагане на маркировка ще се извършат при благоприятни условия, когато трафикът е по-слаб.

