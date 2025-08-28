154 Снимка: БТА

От 30 август до 13 септември кръстовището на бул. "Сливница" с бул. "Д-р Петър Дертлиев" и ул. "Адам Мицкевич" в столицата ще бъде в ремонт, съобщиха от Столична община (СО). Такъв се предвижда и на всички прилежащи тротоари на кръстовището. Обходни маршрути, които могат да използват гражданите по време на ремонта, са ул. "Щросмайер" и бул."Константин Величков".

Ремонтните дейности по пътното платно ще бъдат извършени с временна организация на движението, като се предвижда пълно затваряне за движение. Променят се и маршрутите на част от автобусните и тролейбусните линии.

Ремонтът на пътните платна включват фрезоване на компрометираната асфалтова настилка, полагане на нов асфалтобетон. Ще бъдат повдигнати всички ревизионни и дъждоприемни шахти. Ще бъдат обновени около 8500 кв.м пътни платна. Всички елементи от вертикалната пътна сигнализация ще бъдат подменени с цел повишаване на пътната безопасност на кръстовището.

Предвижда се ремонт и на всички прилежащи тротоари на кръстовището на бул. "Сливница", ул. "Адам Мицкевич" и бул. "Д-р Петър Дертлиев", както и тротоари на мостово съоръжение над Суходолска река. Ще се извърши цялостна подмяна на настилката с нова от тип "уни" паваж, подмяна на пътните и градинските бордюри, ракордиране на всички ревизионни шахти. Ще бъде осигурена и достъпна среда на тротоарите чрез полагане на тактилни плочи. Обектът е с прогнозна стойност 1 300 000 лв.

Движението ще бъде възстановено след приключване на ремонта по пътните платна, а ремонтните дейности по тротоарите ще продължат.

Новият мост на "Бакърена фабрика" в София вече е отворен за движение. Пускаме движението по новия мост с дължина около 700 метра, където вече е променено лед осветлението, има нова газова инсталация, положени са хидроизолация и е преместен магистрален водопровод, за да можем да затворим подходите към стария надлез, които не са в добро състояние, да ги обновим, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да може да започне експлоатацията в двете посоки, така че да оберем големите трафик и тапи, които се случваха тук преди време, каза Никола Лютов, временно изпълняващият длъжността зам.-кмет на СО в направление "Обществено строителство"пред журналисти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.