От 30 август до 13 септември кръстовището на бул. "Сливница" с бул. "Д-р Петър Дертлиев" и ул. "Адам Мицкевич" в столицата ще бъде в ремонт, съобщиха от Столична община (СО). Такъв се предвижда и на всички прилежащи тротоари на кръстовището. Обходни маршрути, които могат да използват гражданите по време на ремонта, са ул. "Щросмайер" и бул."Константин Величков".

Без трамваи за седмица по "Граф Игнатиев" заради ремонт на релсовия път
Виж още Без трамваи за седмица по "Граф Игнатиев" заради ремонт на релсовия път

Ремонтните дейности по пътното платно ще бъдат извършени с временна организация на движението, като се предвижда пълно затваряне за движение. Променят се и маршрутите на част от автобусните и тролейбусните линии.

Ремонтът на пътните платна включват фрезоване на компрометираната асфалтова настилка, полагане на нов асфалтобетон. Ще бъдат повдигнати всички ревизионни и дъждоприемни шахти. Ще бъдат обновени около 8500 кв.м пътни платна. Всички елементи от вертикалната пътна сигнализация ще бъдат подменени с цел повишаване на пътната безопасност на кръстовището.

Предвижда се ремонт и на всички прилежащи тротоари на кръстовището на бул. "Сливница", ул. "Адам Мицкевич" и бул. "Д-р Петър Дертлиев", както и тротоари на мостово съоръжение над Суходолска река. Ще се извърши цялостна подмяна на настилката с нова от тип "уни" паваж, подмяна на пътните и градинските бордюри, ракордиране на всички ревизионни шахти. Ще бъде осигурена и достъпна среда на тротоарите чрез полагане на тактилни плочи. Обектът е с прогнозна стойност 1 300 000 лв.

Движението ще бъде възстановено след приключване на ремонта по пътните платна, а ремонтните дейности по тротоарите ще продължат.

Новият мост на "Бакърена фабрика" в София вече е отворен за движение. Пускаме движението по новия мост с дължина около 700 метра, където вече е променено лед осветлението, има нова газова инсталация, положени са хидроизолация и е преместен магистрален водопровод, за да можем да затворим подходите към стария надлез, които не са в добро състояние, да ги обновим, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да може да започне експлоатацията в двете посоки, така че да оберем големите трафик и тапи, които се случваха тук преди време, каза Никола Лютов, временно изпълняващият длъжността зам.-кмет на СО в направление "Обществено строителство"пред журналисти.

ИЗБРАНО
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода Лайф
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода
33681
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш Корнер
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш
9144
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж Бизнес
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж
11169
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ IT
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ
2481
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
1779
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад" URBN
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад"
8027
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито Trip
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито
3781
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан Вкусотии
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан
12191
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол? Zodiac
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол?
1673