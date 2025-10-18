Още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево, съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната. На 3 октомври пристигнаха предишните два, а по думите на военния министър Атанас Запрянов до края на годината се очакват и последните два от първата поръчка, с което новите самолети за бойната авиация стават общо 8.

Още по темата

Изтребителите бяха посрещнати от министъра, както и от командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на мисията на САЩ в България и личния състав на авиобазата.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

"Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ - вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета", каза министър Запрянов във видео, публикувано от Информационния център на военното министерство.

"В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане", допълни той.

Снимка: МО

Продължава доставката и на допълнително оборудване и консумативи по договора. Министърът на отбраната подчерта, че се прави всичко възможно за създаване на условия за пълноценната подготовка на пилотите на място в Трета авиобаза.

Снимка: МО

Той припомни, че в началото на мандата му от 49 договора за строителство на инфраструктура в авиобазата само един обект е бил завършен и приет. "Сега имаме приети 17 обекта в рамките на 2024 г. и 2025 г. и още толкова в процес на приемане.

"Важно е да се отбележи, че успяхме да ускорим значително изграждането на сградата за монтиране на тренажора, тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци", заяви министър Запрянов.

Пристигнаха още два нови изтребителя F-16 Block 70 (снимки/видео)
Виж още Пристигнаха още два нови изтребителя F-16 Block 70 (снимки/видео)

Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни).

Снимка: МО

Те пристигат у нас с опознавателни знаци на военновъздушните сили на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане. До края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях вече са в България. След изпълнението и на втория договор българските военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.

Снимка: МО

Изтребителите F-16 ще поемат бойни дежурства, когато пилотите са готови и получим всичко по договора от 2019 г., каза в интервю за БТА командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев по повод 16 октомври - Празник на авиацията и ВВС.

Снимка: МО

България има шест пилоти, които са обучени да летят на F-16. На нашия вариант на F-16 могат само двама. Необходими са учебно-бойни самолети, за да могат и останалите четирима, които са в България, да се приучат на този модел. В САЩ са летели на по-стар вариант на F-16 и затова в България трябва да се направят по няколко полета на нашия F-16 Block 70, след което вече могат да летят и на бойния самолет самостоятелно, обясни генерал-майор Русев.

ИЗБРАНО
Ново поколение наследници: Уилям и Кейт променят правилата Лайф
Ново поколение наследници: Уилям и Кейт променят правилата
6484
Синер преди мача за $ 6 млн. срещу Алкарас: Не играя тенис за пари Корнер
Синер преди мача за $ 6 млн. срещу Алкарас: Не играя тенис за пари
4473
Митът за обедняването Бизнес
Митът за обедняването
9153
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен Impressio
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен
2197
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан Trip
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан
3026
Кралски тайни: Защо принц Филип не обичал да се храни заедно с кралица Елизабет II Вкусотии
Кралски тайни: Защо принц Филип не обичал да се храни заедно с кралица Елизабет II
171