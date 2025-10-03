5467 Снимка: Министерство на отбраната

Още два изтребителя F-16 Block 70, произведени за българските военновъздушни сили, пристигнаха в страната. Самолетите са едноместен и двуместен вариант и кацнаха в Трета авиобаза в Граф Игнатиево тази вечер. Бойните машини долетяха от Португалия, където извършиха междинно кацане след презокеански полет, стартирал в сряда.

В облачното и дъждовно време тази вечер пристигнаха двата изтребителя. След няколко облитания те се приземиха на обновената и удължена миналата година писта. С тях страната ни вече разполага с четири от общо осем самолета, които ще бъдат доставени до края на годината от "Локхийд Мартин".

Новите машини бяха посрещнати от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командира на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на дипломатическата мисия на САЩ в България и личния състав на авиобазата.

Целта е до края на 2025 г. да имаме осем самолета F-16 Block 70, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при посрещането на новите два изтребителя.

Той изказа благодарност на командването на ВВС и на Трета авиобаза за грижите, старанието и отговорността, с които се отнасят към процеса по приемането и усвояването на новия тип боен самолет на Българската армия.

"Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно", каза адмирал Ефтимов, цитиран в съобщението от военното ведомство.

Снимка: Министерство на отбраната

От пристигналите днес самолети един е боен (едноместен) и един - учебно-боен (двуместен), посочват от Министерство на отбраната. Както и при предишните полети, самолетите се управляват от пилоти от САЩ и пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ. Предстоят процедурите по техническо и летателно приемане на техниката от личния състав на Трета авиационна база.

"Бойните дежурства предварително е предвидено да започнат от средата на 2026 година и те не са свързани с усвояването на технологията. В момента вървят и обучения на пилоти - имаме 6 обучени пилота и 15 са в процес на подготовка", каза премиерът Росен Желязков по-рано днес.

Снимка: Министерство на отбраната

По думите му предварително е предвидено бойните дежурства на самолетите F-16 в българското небе да започнат от средата на 2026 година.

До момента в страната ни са получени четири нови самолета F-16 Block 70, като до края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем изтребителя. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора, се посочва още в съобщението.

Първият изтребител F-16 Block 70 кацна в България на 2 април. Вторият пристигна на 8-и юни.

В края на септември министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев посочи, че на двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне за отстраняване на неизправността. Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочи още Запрянов в отговора.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.