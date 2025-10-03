Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент, съобщи министър-председателят Росен Желязков на днешния блицконтрол.

Нова бойна техника

Ангажиментът на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) до края на годината да бъдат доставени и останалите четири самолета. Предварително е предвидено бойните дежурства на самолетите F-16 да започнат от средата на 2026 г., отбеляза Желязков. Имаме шест обучени пилоти, а 15 са в процес на подготовка, каза още премиерът.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни, припомня БТА. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета.

Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август.

Теч на гориво е открит при единия от първите два български F-16
На двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, съобщи в края на миналия месец Атанас Запрянов.

