За състоянието на втория F-16С няма нито дума, констатира президентският секретар по отбрана и пита министъра той защо не лети

3056 Снимка: БТА

Президентският секретар по отбраната и също бивш кадър на ВВС, Димитър Стоянов, отправи редица въпроси към министъра на отбраната Атанас Запрянов по повод неговото признание, че в единия изтребител, доставен от САЩ, е открит теч и затова той още не лети. Той допусна, че въпросният дефект стои от пет месеца така и не е коригиран.

По-рано днес стана ясно, че в писмен отговор до Цончо Ганев министърът на МО обяснява, че "на двуместен самолет F-16D Block 70, заводски № 20-6001, е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари. Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините за същата и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета".

"От това става ясно, че първият получен изтребител F-16D е с проблеми в горивната система и по-точно, има теч от един от резервоарите. За състоянието на втория F-16С няма нито дума в министерския отговор", констатира Стоянов в публикация във Фейсбук.

Той отправя и критики към министъра за непремереното изказване по темата, като му напомни, че за същото той е упреквал държавния глава.

"Ако си спомняме, преди няколко месеца от телевизора ни развиваха теории, че когато президентът Радев обръща внимание на проблемите около F-16, той застрашава отношенията ни със "стратегическия партньор". А сега Запрянов с този отговор - направо ги взриви тези отношения! Или пък точно за това отговорът се появи, едва след като премиерът Желязков се върна от САЩ…", коментира той отговора на министъра.

По думите му всичко около новите самолети за военната авиация поражда куп въпроси.

"Като например, кога е открит въпросния теч? Аз ще спекулирам, че това е станало по време на приемните полети в края на април. Тоест, вече пет месеца самолетът не лети, защото с теч това няма как да стане", прави извода Димитър Стоянов.

Той изразява недоумението си дали при това положение ще отстраняване отказите в техниката с подобна скорост. "Много пъти съм обръщал внимание на въпроса, че доставката на резервните части и отстраняването на открити откази при F-16 не може да се случва бързо, особено ако операторът няма собствен капацитет за ремонт, производство на части и голяма техническа аптечка", припомня той.

Секретарят по отбрана на президента Румен Радев поставя въпроса и като цяло за доставката и производството на купените от страната ни изтребители, като припомня думи на министър Запрянов, че през пролетта трябваше да дойдат два самолета накуп. Вместо това единият пристигнал през април, а другият през юни, а очевидно няма да получим четири самолета наведнъж през септември, каквито слухове имаше, прави извод Стоянов. Той припомня и казаното от МО-министъра, че преди края на тази година ще сме получили всичките 8 броя изтребители.

Стоянов констатира обаче, че забавяне при доставките има не само за нас, но и при поръчката на Словения, като страната е получила само 5 от договорените 14 самолета. Той настоява да чуе от Запрянов коя е истинската причина за забяването на доставката.

"Партенките на г-н министъра, че ВВС на САЩ нямали танкери и затова се бавели доставките, издишат! Ще може ли да се каже в прав текст какво се случва около производството и доставката на нашите самолети?", задава въпроса си президентският секретар.

Секретарят на Румен Радев по отбраната се сеща още, че при последния спор на изпълнителната власт и президентството по темата за изтребителите, когато се разбра, че новопристигналият изтребител е дал отказ, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да има уволнения.

"И да си припомним, че преди пет месеца обикновеният депутат г-н Бойко Борисов тръгна да уволнява, защото някой бил купил счупени самолети. Но кой е този "някой"? Забравихме ли, че сделката бе договорена и подписана, когато Борисов бе премиер, а Запрянов бе заместник-министър на отбраната, който лично договаряше условията по договора?", коментира Димитър Стоянов.

Той подканва опозицията да не спира да пита управляващите за доставката на F-16, фрегатите за ВМС и бойните машини Stryker, защото данъкоплатците имат право да знаят как се харчат парите им и за какво се влагат в отбраната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.