Адвокатът на пострадалото семейство настоява още да се направят ДНК тестове на униформените, които да се сравнят с взетата кръв от Никола Бургазлиев

5944 Снимки в колаж: БНР и стопкадър от Нова тв/Dir.bg

Нов тест за алкохол и наркотици да се направи на 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с наето АТВ шестима пешеходци в Слънчев бряг, а майка й детето й още са в реанимация в критично състояние - това иска адвокатът на пострадалото семейство, защото, по думите му, пробата на младежа не е взета "на терен", а в местното районно, където работят баща му и майка му.

Защитникът настоява още да се направят ДНК тестове на присъствалите на вземането на пробата униформени, които да се сравнят с тази на Бургазлиев.

В петък се готви и голям протест пред Съдебната палата на Бургас за въззивната мярка за неотклонение на младежа. Причината - замяната на задържането под стража с домашен арест. Случаят предизвиква сериозно обществено недоволство още преди съдия Никола Дойчев от Районния съд на Несебър да постанови по-леката мярка, тъй като стана ясно, че и бащата на младежа - Георги Бургазлиев, и майката Роса Ралева работят в РУ Несебър. Според местния сайт "Флагман" Бургазлиев-старши е началник от средния ешелон в районното управление с ключова позиция, защото реално ръководел инспекторите, а Ралева е бивш разследващ полицай, но от няколко години е в Криминална полиция.

Близките на пострадалото семейство твърдят, че пробата на Никола за алкохол и наркотици не е взета "на терен" след инцидента пред свидетели, както би трябвало, а в Районното управление, без никаква гаранция за обективност и независими свидетели. Не им е бил предоставен и ключов запис от охранителната камера, който по думите им показвал умисъла в действието на Никола Бургазлиев.

"Надяваме се това видео да е приобщено към разследването. Да не изчезне! Сезирахме всички отговорни институции. Разследването вече е прехвърлено от Несебър към Бургас. Поето е от прокурор Маджаров. Ще настояваме за нова кръвна проба, която да изчисли назад във времето, в момента на ПТП-то, дали има данни за алкохол и наркотици и тя да бъде взета пред наш представител и независими свидетели", каза пред бургаското издание адвокат Георги Радков, който представлява пострадалото семейство.

По време на съдебното заседание по мярката за неотклонение в Несебър защитата декларира, че има готовност да бъде дадена кръвна проба, както и урина за допълнителен тест.

"Защитата твърди, че е направена кръвна проба, но кога и къде, пред кого - за нас не е известно. Направили сме искане да се вземе нова проба - пред независими свидетели. Да е ясно, че Никола Бургазлиев е дал тази проба, а не някой друг. Само така ще бъдат разсеяни всички съмнения. До нас достигна информация, че първоначалната му проба е светнала за положителни тестове за наркотици и алкохол. Ако действително е така, ще е крайно смущаващо. Тук говоря за прикриване на доказателства, осуетяване на разследване и множество лица трябва да бъдат привлечени под отговорност само за този случай. Заради това сме направили искания, включително и за записите от боди камерите, за да се изземат от "Вътрешната сигурност", да се анализират. Настояваме също така да се прегледат охранителните камери в самото Районно управление, да се вземат сведения от всички полицаи в района. Бихме искали ДНК експертиза на самите полицаи, които са взели тази проба", добави адв. Радков.

Защитникът вече е изискал да бъде направен анализ за активността на телефона преди сблъсъка. Така щяла да бъде потвърдена или отхвърлена една от версиите - дали младежът си е ровил в телефона преди инцидента, като така не е видял, че навлиза в насрещното и появилия се пред него джип, след което да се е паникьосал и да е натиснал газ вместо спирачка.

"Дори ако погледнете този запис, който вие публикувахте, ще забележите, че не е натиснал спирачките, защото стоп системата щеше да е светнала. Това не се случило, дори напротив - той ускорява, което показва, че е натиснал газта", добави пред "Флагман" адвокат Георги Радков.

Изданието припомня, че с това АТВ, на почти същото място, преди две години бе блъснатата бременна жена, която буквално е пометена и пратена в павилион с царевица, след което бе с тежки наранявания и 30% изгаряния. Алиме Ахмед губи бебето си след инцидента, а и до днес остава с огромни изгаряния по лицето, гърба и гърдите. Това разследване продължава втора година и не е стигнало доникъде.

Бургаската районна прокуратура обжалва домашния арест на младежа

Районна прокуратура-Бургас протестира определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка за неотклонение "домашен арест" по отношение на Никола Бургазлиев, обвинен в причиняване на средни телесни повреди на пет лица. Според наблюдаващия прокурор постановената мярка следва да бъде изменена в "задържане по стража".

Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22 август. Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдел

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.