Оперирали са 35-годишната Христина Здравкова, която беше прегазена заедно с 4-годишното си дете от АТВ в Слънчев бряг. Пред bTV роднините на жената обясниха, че състоянието ѝ продължава да е критично, а според лекарите единственото, което могат да направят близките, е да се молят за нея.

Войната по пътищата

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, той се отклонил вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След катастрофата в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишното момченце.

"Снаха ми и племенникът ми са в изкуствена кома. Снаха ми беше оперирана, но състоянието ѝ е критично. Животът ни никога няма да е същият", сподели деверът Юлиан Здравков.

"Докторите казаха, че можем единствено да се молим", разказа и братът на Христина - Светослав Соколов.

"Утре всеки може да е на нашето място. Не искаме децата ни да бъдат мачкани като хлебарки", добави Соколов.

Искат нова проба за алкохол и наркотици на младежа, помел шестима с АТВ в Слънчев бряг
Виж още Искат нова проба за алкохол и наркотици на младежа, помел шестима с АТВ в Слънчев бряг

Решението на съда да пусне 18-годишния шофьор под домашен арест предизвика силно недоволство сред семействата. Те смятат, че случаят се потулва, тъй като родителите на младежа са полицаи.

В петък - 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.

ИЗБРАНО
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда Лайф
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда
30383
11 години по-късно: Българин отново игра в Премиър лийг Корнер
11 години по-късно: Българин отново игра в Премиър лийг
4816
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия Бизнес
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия
11453
Създадоха концепция за космически кораб за 400-годишно пътуване до Алфа Кентавър IT
Създадоха концепция за космически кораб за 400-годишно пътуване до Алфа Кентавър
2331
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат Impressio
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
3584
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13 Trip
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13
805
Каква е разликата между хляба с квас и този с мая Вкусотии
Каква е разликата между хляба с квас и този с мая
7460
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички? Zodiac
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
307