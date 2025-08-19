35-годишната Христина Здравкова и 4-годишният й син Мартин са в изкуствена кома в УМБАЛ-Бургас

Оперирали са 35-годишната Христина Здравкова, която беше прегазена заедно с 4-годишното си дете от АТВ в Слънчев бряг. Пред bTV роднините на жената обясниха, че състоянието ѝ продължава да е критично, а според лекарите единственото, което могат да направят близките, е да се молят за нея.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, той се отклонил вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След катастрофата в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишното момченце.

"Снаха ми и племенникът ми са в изкуствена кома. Снаха ми беше оперирана, но състоянието ѝ е критично. Животът ни никога няма да е същият", сподели деверът Юлиан Здравков.

"Докторите казаха, че можем единствено да се молим", разказа и братът на Христина - Светослав Соколов.

"Утре всеки може да е на нашето място. Не искаме децата ни да бъдат мачкани като хлебарки", добави Соколов.

Решението на съда да пусне 18-годишния шофьор под домашен арест предизвика силно недоволство сред семействата. Те смятат, че случаят се потулва, тъй като родителите на младежа са полицаи.

В петък - 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.

