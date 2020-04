4576 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Лечението с кръвна плазма на вече преболедували от Covid-19 има добър резултат и нашите медици ще могат да го прилагат от следващата седмица. Това заяви главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев на брифинга на Националния оперативен щаб тази сутрин.

"Плазмафереза може да се прави. Плазмата е продукт, който може да се замразява и да се пази с месеци. И когато тя е от хора с напрегнат имунитет, веднага след преболедуване, има много добър ефект. Поне другите инфекциозни болести са го показали", каза той.

"Следващата седмица ще имаме готов документ, който да помогне на болниците да ползват, ако желаят, този вид терапия", допълни д-р Ангел Кунчев.

Редица страни вече обявиха, че ще започнат да използват лечение на коронавирус с кръвна плазма след като прилагането на този метод дава добри резултати.

Десет сериозно болни пациенти с COVID-19 в Китай показват подобрение, след като им е прелята кръвна плазма от пациенти, които са се възстановили от болестта, показва изследване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

По-рано американски учени изтъкнаха, че мeтoдът нa тaкa нaрeчeнaтa пacивнa тeрaпия c aнтитeлa e рaзрaбoтeн oщe прeз 1890 г. и e ширoкo прилaгaн прeз ХХ вeк при бoрбaтa cрeщу рaзпрocтрaнeниeтo нa мoрбили, пoлиoмиeлит, пaрoтит (зaушки) и грип. Те заявиха, че тoзи мeтoд щe пoмoгнe и ceгa и публикуваха резултати от изследването.

Вчера Италия съобщи, че двадесет и осем годишната италианка Памела Винченци, бременна в 24-а седмица и майка на още едно дете, е излекувана от Ковид-19 благодарение на кръвна плазма. Според лекуващите я лекари подобно лечение на Ковид-19 при бременна е първото успешно приложено в света за момента.

В началото на месеца Университет в Източна Турция съобщи, че е запознал да използва кръвна плазма за пасивна имунизация на пациенти, заразени с новия коронавирус.

"За първи път в Турция Медининският център "Тургут Йозал" към университета взе плазма от излекуван пациент с Ковид-19 чрез метод, наречен плазмафереза, и я приложи на друг пациент, който е в много сериозно състояние в интензивно отделение", каза ректорът на Университета "Иньоню" в окръг Малатия Ахмет Къзълай.

Преди дни и Великобритания обяви, че възнамерява да събира кръв от преболедували от Ковид-19, за да изследва дали преливания на плазма от тях може да подобри скоростта на възстановяване на заразени пациенти, както и шансовете им за оцеляване.

Лечението се извършва, като се взима плазма от възстановил се от Ковид-19 пациент, който е вече с негативен резултат за коронавирус.

Когато се разболеем, телата ни активират имунен отговор срещу патогена, който в повечето случаи се състои в производството на антитела. Антителата са защитни протеини в кръвта, които помагат в борбата с атакуващите бактерии или вируси. Тези антитела остават в кръвта за известно време, обикновено около три месеца и могат да бъдат получени от излекуван пациент чрез преливане на плазма.

Кръвната плазма е течната съставка на кръвта, в която плуват кръвните клетки и различни органични вещества като например ензими, хормони и др. и неорганични вещества. След отделянето на кръвните клетки, плазмата остава прозрачна жълтеникава течност. При преливането на кръвна плазма, реципиентът може да има полза от антителата на донора. Преливането на плазма може да помогне краткотрайно на пациенти със слаба имунна система, давайки й повече време да изгради адекватeн имунен отговор.