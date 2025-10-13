Паметникът на Съветската армия се превърна в символ на оспорваното минало, противопоставянето и разделянето, посочват авторите на идеята

1781 Снимка: БТА

Изграждане на паметник на основателя на българската държава Хан Аспарух като обединяващ символ на целия народ на мястото на Паметника на Съветската армия, предложи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА историкът акад. Георги Марков, председател на Инициативния комитет (ИК), съобщи БТА.

Комитетът включва видни общественици, сред които зоологът проф. Петър Берон, писателят Румен Дечев, политологът и журналист, зам.-председател на ИК Искрен Веселинов, Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България и поетът Бойко Ламбовски.

Предложението ще бъде внесено в Столичната община и от Инициативния комитет ще искат среща с всички институции, които имат отношение по темата.

Демонтажът на паметника започна през декември 2023 г. по нареждане на областната управителка на София Вяра Тодева, която се позова на решение на СОС. Първо беше свален гранитният автомат и главата на войника на постамента, последва махането на фигурите на майката с детето и работника. Част от фигурите бяха преместени под навес в землище край столицата. Междувременно постъпиха жалби в съда срещу неправомерния демонтаж, но последната дума на ВАС беше, че демонтирането на фигурите не е незаконно.

През април 2024 година беше премахнат надписът върху монумента, който гласеше: "На Съветската армия освободителка от признателния български народ". Към момента мястото около паметника продължава да е оградено с метални плоскости, за да няма достъп до него, след като в началото на демонтажа имаше сблъсъци на протестиращи срещу преместването на паметника и на такива, които желаят премахването му.

Мястото, където се разполага бившия паметник на Съветската армия, е изключително представително за София и страната, посочват от комитета в обръщение до обществеността и институциите. Ако там се издига паметник, той трябва да изразява безспорна и обединяваща идея.

Паметникът на Съветската армия се превърна в символ на оспорваното минало, противопоставянето и разделянето, посочват авторите на идеята. Те смятат, че българското общество има нужда от безспорен исторически символ, който носи послание напред в годините и вдъхва самочувствие и оптимизъм и би привлякъл вниманието на гостите на София към българската славна, хилядолетна история.

Паметник на хан Аспарух липсва в София, а ние живеем тук благодарение на него, заяви акад. Георги Марков. Този паметник би ни обединил като общество, добави той.

Според Искрен Веселинов тази инициатива е тест за обществото ни, което от години е изключително разделено и единственото, за което намира истинска енергия, е да се самоблокира. Продължаваме да сме разединени за миналото, но основният въпрос е можем ли да имаме общо бъдеще. След седем години се навършват 1400 години от признаването на т.нар. Стара Велика България, на която пряко продължение е Дунавска България, посочи Веселинов и изрази подкрепата си към създаване на паметник на Хан Аспарух.

Бойко Ламбовски заяви, че всеки по-зрял народ трябва да е много внимателен към това какви знаци на паметта строи, защото това възпитава следващите поколения. Ние не сме били внимателни и имаме много такива примери в по-близката ни история, от които би следвало да изпитваме известен срам. Например Варна се е наричала Сталин, а в София е имало булеварди на името на Хитлер и Мусолини, припомни поетът.

Пресиан Петров каза, че е позор в столицата на България да няма паметник на основателя на страната. Подобен монумент ще обедини целия български народ, а ние имаме нужда от обединение, каза Петров.

Петър Берон заяви, че е необходимо паметникът да се направи по най-бързия възможен начин. Една окупационна армия, която докара в България режим, който изби 20 000 души не може да има паметник в центъра на София. Трябва да намерим общонационално мнозинство, което да подкрепи идеята за създаване на паметник на Хан Аспарух, заяви Берон. По думите му българите успяват да се обединят, когато им се представи нещо хубаво, каквото би било един паметник на Хан Аспарух.

От Инициативния комитет каза, че ще внесат предложението до Столичната община и предстои да проведат разговори с всички институции, които имат отношение по темата.

