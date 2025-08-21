Избран е терен за временното поставяне на 5-метровия паметник на хан Аспарух в квартал "Аспарухово", но все още няма необходимото одобрение за това. Това коментира районният кмет Ивайло Маринов пред Moreto.net.

На този етап Комисията по естетизация към Община Варна не дава съгласие и не одобрява елементи от визията на паметника.

Изобразен на кон, паметникът на хан Аспарух е изработен в частно ателие по инициатива на сдружение от група варненци "Тук ще бъде България". Съвсем скоро той ще бъде сглобен и транспортиран към Варна.

Остава да се получи положително становище и разрешение за поставянето му.

Основното желание на районната администрация е да бъде разположен в Аспарухов парк, където има предвиден терен за това. На този етап обаче Комисията по естетизация към Община Варна не дава съгласие и не одобрява елементи от визията на паметника.

По думите на Маринов са използвани исторически източници, за да бъде изготвен образът.

Районният кмет на "Аспарухово" коментира, че има друг терен до районното кметство, срещу кръговото кръстовище, който е подходящ за поставяне на паметника временно, докато се намери вариант за ситуирането му в парка. Обмислян е и вариант за разполагане в самото кръгово, но на този етап тази опция е изключена.

Идеята на Маринов е занапред, при осигуряване на средства, в Аспаруховия парк да бъде изграден минипарк с паметници на български ханове. Мястото ще бъде оформено с кътове за отдих, пейки и алеи, за да привлича както жителите на града, така и туристите.

Районният кмет възнамерява да направи предложение до Общинския съвет за поставяне на паметника. Това ще стане до следващата сесия на местния парламент.

По думите на кмета на "Аспарухово", работата по изработването и осигуряването на място за монумента тече вече година.

 

