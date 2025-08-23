Паметникът на Съветската армия през оградата: Бурени и треви с човешки бой за 11 300 лв. на месец
Обмислят да монтират монумента до паркинга пред Музея на социалистическото изкуство
Две години след демонтирането на основните фигури от Паметника на Съветската армия мястото тъне в бурени и високи треви, колкото човешки бой, в центъра на които се издига обезглавеното скеле. А частите от композицията, които бяха свалени, стоят в чували и под денонощна охрана в село Лозен.
Всичко това струва на данъкоплатеца по 11 300 лв. месечно, гарнирано с грозната гледка в центъра на столицата.
10 хил. лева се плаща за охраната на демонтираните части от монумента, а 1300 лв. е наемът на металните заграждения, които опасват пространството около паметника, но не могат да го скрият от очите на чуждите туристи. Те пък си мислят, че това е строителна площадка.
Металната ограда пък отдавна е издраскана с графити. Всички тези констатации документира в репортажа си екипът на бТВ, който проверина място какво се случва две години по-късно и каква ще бъде съдбата на монумента, провокирал ярки, но крайни страсти и дори сблъсъци между защитниците му и желаещите да бъде разрушен или поне преместен далеч от очите им и от центъра на София.
Металната ограда пази основата на демонтирания Паметник на съветската армия, но единственото, което се случва зад загражденията е да растат бурени с човешки ръст. Всеки месец за оградата областната управа в София плаща по 1300 лв. Нейното предназначени е да пази от вандалски прояви и от компрометиране останалите на място елементи на постамента.
"Паметникът е компрометиран и опасен за здравето на хората", коментира пред bTV областният управител на София Стефан Арсов.
Загражденията не могат да бъдат премахнати заради принудителна административна мярка от Министерството на културата и трябва да бъдат взети няколко важни решения.
"На първо място да се намери подходящо място, къде да бъде сложен конкретният паметник и на второ място да се направи идеен проект какво ще има на това място след конкретният демонтаж", уточнява Арсов.
На практика монументът е само частично демонтиран. Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.
Областната администрация чака тези отговори от Столичната община, а Столичната община очаква отговори от областната управа.
"Аз също се опитвам също да намеря отговор, тъй като загражденията и скелето са поставени от областната управа и засега не мисля, че нещо разумно в някакви срокове да се случва, нито пък имат според мен, кой знае какво желание да го направят", коментира кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.
"Какво да има на това място е големият въпрос, но той трябва да последва след приключването на демонтажа, което в момента е блокирано. От вас сега разбирам, че е блокирано, защото собственикът се чуди къде да постави фигурите", допълва Трайков, който е един от отдавнашните иницатори за премахването на монумента.
Остава другият голям въпрос - къде да бъде сглобен наново монументът.
Засега единственото обсъждано място за това е музеят на социалистическото изкуство, но не паркът му, а пред паркинга му.
Мястото вече е проверено от геодезисти и те са дали положително становище, но за да бъде монтиран паметникът на това място, трябва да се изгради фундамент, както и стени за барелефите, които все още стоят в центъра на София.