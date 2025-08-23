2450 Скрийншот: бТВ

Две години след демонтирането на основните фигури от Паметника на Съветската армия мястото тъне в бурени и високи треви, колкото човешки бой, в центъра на които се издига обезглавеното скеле. А частите от композицията, които бяха свалени, стоят в чували и под денонощна охрана в село Лозен.

Всичко това струва на данъкоплатеца по 11 300 лв. месечно, гарнирано с грозната гледка в центъра на столицата.

10 хил. лева се плаща за охраната на демонтираните части от монумента, а 1300 лв. е наемът на металните заграждения, които опасват пространството около паметника, но не могат да го скрият от очите на чуждите туристи. Те пък си мислят, че това е строителна площадка.

Металната ограда пък отдавна е издраскана с графити. Всички тези констатации документира в репортажа си екипът на бТВ, който проверина място какво се случва две години по-късно и каква ще бъде съдбата на монумента, провокирал ярки, но крайни страсти и дори сблъсъци между защитниците му и желаещите да бъде разрушен или поне преместен далеч от очите им и от центъра на София.

Металната ограда пази основата на демонтирания Паметник на съветската армия, но единственото, което се случва зад загражденията е да растат бурени с човешки ръст. Всеки месец за оградата областната управа в София плаща по 1300 лв. Нейното предназначени е да пази от вандалски прояви и от компрометиране останалите на място елементи на постамента.

"Паметникът е компрометиран и опасен за здравето на хората", коментира пред bTV областният управител на София Стефан Арсов.

Загражденията не могат да бъдат премахнати заради принудителна административна мярка от Министерството на културата и трябва да бъдат взети няколко важни решения.

"На първо място да се намери подходящо място, къде да бъде сложен конкретният паметник и на второ място да се направи идеен проект какво ще има на това място след конкретният демонтаж", уточнява Арсов.

На практика монументът е само частично демонтиран. Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.

Областната администрация чака тези отговори от Столичната община, а Столичната община очаква отговори от областната управа.

"Аз също се опитвам също да намеря отговор, тъй като загражденията и скелето са поставени от областната управа и засега не мисля, че нещо разумно в някакви срокове да се случва, нито пък имат според мен, кой знае какво желание да го направят", коментира кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

"Какво да има на това място е големият въпрос, но той трябва да последва след приключването на демонтажа, което в момента е блокирано. От вас сега разбирам, че е блокирано, защото собственикът се чуди къде да постави фигурите", допълва Трайков, който е един от отдавнашните иницатори за премахването на монумента.

На този паркинг до Музея на социалистическото изкуство възнамеряват да монтират ПСА

Остава другият голям въпрос - къде да бъде сглобен наново монументът.

Засега единственото обсъждано място за това е музеят на социалистическото изкуство, но не паркът му, а пред паркинга му.

Мястото вече е проверено от геодезисти и те са дали положително становище, но за да бъде монтиран паметникът на това място, трябва да се изгради фундамент, както и стени за барелефите, които все още стоят в центъра на София.

