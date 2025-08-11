Германия ще организира в сряда видеконферентна среща на европейски лидери, за да обсъдят начини да накарат Русия да прекрати войната в Украйна. Тя ще се състои преди друг видеоконферентен разговор на европейските лидери, този път с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи говорител на правителството в Берлин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В срещата, чието начало е планирано за (12:00 ч. по Гринуич), ще участват украинският президент Володимир Зеленски и представители на НАТО и ЕС, плюс лидерите на Германия, Финландия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, посочи говорителят.

Какъв ще е резултатът от срещата Путин-Тръмп?
Виж още Какъв ще е резултатът от срещата Путин-Тръмп?

Тази видеоконферентна среща и другата с Тръмп ще се състоят в навечерието на предвидените за петък в Аляска разговори между президентите на САЩ и Русия Тръмп и Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна.

Според американския лидер воюващите страни са близо до споразумение, което може да сложи край на продължаващия вече над три години и половина конфликт.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
14219
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3838
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
9192
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва IT
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва
3092
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10955
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
3236
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
17084
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
1408
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
1271
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
1066