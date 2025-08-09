35 Снимки в колаж: БТА/AP

Европейските страни и Украйна не са съгласни с предложенията на руския президент Владимир Путин за Украйна и имат контраплан за уреждане на конфликта, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", като се позовава на свои източници.

Според изданието планът предвижда прекратяване на огъня преди да се предприемат по-нататъшни стъпки. Също така Европа и Украйна призовават за паритетен обмен на територии "вместо едностранни отстъпки".

Предлага се да се проведе обмен на територии по принципа "ако Украйна изтегли войските си от едни региони, Русия трябва да изтегли войските си от други". В документа се отхвърля искането на Путин за предаване на част от Донецка област без ответни стъпки.

Също така се предлага предоставянето на Украйна на гаранции за сигурност, включително възможно присъединяване към НАТО.

В същото време президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе редица телефонни разговори с европейски лидери, сред които британският премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. Обсъждани са били преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

"Наистина е важно руснаците да не успеят да измамят никого още веднъж. Всички ние се нуждаем от истински край на войната и надеждна основа за сигурността на Украйна и другите европейски нации", написа Зеленски в своя Telegram канал.

Днес в Великобритания има среща на представители на Украйна, САЩ и европейски страни. Известно е, че в нея ще участват министърът на външните работи на Великобритания и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Основният въпрос е обсъждането на преговорите между Москва и Вашингтон. По-рано бе съобщено, че предварителните споразумения между руснаците и американците се отнасят до изискването към Украйна да изтегли войските си от цялата Донецка област. След това Путин ще бъде готов да прекрати огъня по цялата останала линия на фронта и, вероятно, да върне на Украйна завзетата част от Харковска и Сумска области.

Зеленски вече заяви, че няма да отстъпи на Русия никакви райони и критикува идеята за "размяна на една украинска територия за друга украинска територия". Той също така заяви, че не вижда промяна в позицията на Русия (същата теза се прокарва и от редица западни медии).

"Не виждаме промяна в руската позиция. Руснаците все още не искат да спрат убийствата, все още инвестират във войната, все още налагат идеята за "размяна" на украинска територия за украинска територия с последствия, които не гарантират нищо, освен по-удобни позиции за руснаците за възобновяване на войната", - написа президентът на Украйна в своя Telegram канал след разговор с премиера на Дания Фредериксен.

Докато Зеленски разговаряше с европейските лидери, Путин също продължава да се обажда на своите съюзници по повод войната в Украйна. Днес той разговаря по телефона с президента на Бразилия Лула да Силва. Те са обсъдили резултатите от преговорите със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

"Президентът на Бразилия изрази подкрепа за усилията, насочени към уреждане на украинската криза", съобщиха от Кремъл.

Зеленски междувременно се свърза по телефона с премиера на Испания Педро Санчес и финландския президент Александър Стуб.

Френският президент Макрон заяви, че "бъдещето на Украйна не може да се решава без самите украинци". "Европейците също неизбежно ще бъдат част от решението, тъй като става въпрос за тяхната собствена сигурност. Ще продължа да координирам действията си с президента Зеленски и нашите европейски партньори", написа Макрон.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.