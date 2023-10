Руският философ и главен идеолог на евразийството Александър Дугин описа един от сценариите за ядрен апокалипсис и световна война, предизвикана от събитията в Газа . Според него, ако бъде допуснато ескалиране на събитията, те може да тръгнат в необратима посока.

"Нека се опитаме да опишем един от възможните сценарии за по-нататъшна ескалация в Близкия изток", започва Дугин.

"Палестинското въстание обхваща Западния бряг и се разгаря в Източен Йерусалим. Махмуд Абас не може да овладее ситуацията. Виждайки как Израел извършва пълномащабен геноцид в ивицата Газа, палестинците започват тотален бунт. Въоръжението сили на Израел продължават да избиват цивилни в ивицата Газа.

По света нарастват протестите срещу западните проамерикански либерални елити, единодушно подкрепящи Израел. Хизбула се намесва в конфликта, а тълпи араби от Йордания пробиват кордоните, пазещи границата с Израел.

САЩ нанасят превантивни удари срещу Иран, който е все по-намесен в конфликта, а Иран отвръща с удар срещу Израел. Сирия влиза във войната, атакувайки Голанските възвишения. Следва бърза мобилизация на целия ислямски свят.

Проамериканските ислямски държави - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и др. - са принудени да се включат в конфронтацията на страната на палестинците. Към тях се присъединяват Пакистан, Турция и Индонезия. Новините за пристигането на войски на талибаните в Близкия изток от фалшиви новини стават истински. Черните знамена на Хорасан се развяват над света (бел.ред. - Според устните предания за пророка Мохамед, той обявил, че черни знамена от Хорасан ще ознаменуват пришествието на последния негов приемник).

The delay of ground operation can have different explanation than weather. I guess US observing rapid growth of consolidation of muslim world on the anti-american basis are hesitating whether let Irael to do that or not. Calculation of direct consequences show total collapse of…