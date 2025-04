Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа порази болница на агенцията на ООН за палестинските бежанци, предаде ДПА, като се позова на палестинската новинарска агенция УАФА.

Говорител на израелските въоръжени сили заяви, че тази информация се проверява.

Разселени хора са били в близост до болницата в бежанския лагер Джабалия и в сградата е избухнал пожар, съобщи още УАФА.

Най-малко 19 души са загинали при нападението, а много други са ранени. Девет деца са сред загиналите, предаде "Ал Джазира", като цитира думите на директора на здравното министерство на Газа.

Четирима души са убити на други места в Газа при други израелски атаки, а спасителни екипи в Хан Юнис откриха телата на 12 души, включително жени и деца под отломките, каза още палестинската новинарска агенция.

