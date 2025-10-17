България може да осигури транзит, но през 2023 година Кремъл залага на по-удължен полет над Гърция и Северна Македония

Късно снощи руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Двамата са се разбрали за нова среща в Будапеща. Унгария вече заяви готовност да съдейства за организирането на визитата.

Остава обаче един ключов въпрос — как руският президент ще стигне до столица, намираща се в страна - членка на НАТО и Европейския съюз.

Полет с много неизвестни

Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Владимир Путин, а страните от ЕС признават юрисдикцията на съда.

Освен това Европейският съюз и Канада забраниха на руските самолети да прелитат над тяхна територия в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Това означава, че за да се осъществи пътуването, ще са необходими специални разрешения и гаранции на най-високо политическо ниво за полет от Москва до Будапеща.

Прецеденти от миналото

Преди около три седмици самолетът на руския външен министър Сергей Лавров летя до Ню Йорк за сесия на ООН. Полетът умишлено избегна всички държави от ЕС, което удължи пътуването над 12 часа. През 2024 година Кремъл успя да организира полета да премине над "неприятелски държави".

През 2023 г. Лавров посети Скопие. Тогава българското правителство даде разрешение за прелитане над страната ни, но самолетът все пак избра маршрут през Турция и Гърция. Така полетът бе излишно удължен, но избегна евентуални дипломатически усложнения.

В позиция на Министерството на външните работи тогава бе уточнено, че разрешението важи единствено за външния министър, но не и за членове на делегацията му, които попадат под санкции на ЕС.

Какви са възможните маршрути на Путин?

Южен маршрут: Русия → Турция → Гърция → Северна Македония → Сърбия → Унгария

Москва може да избере този маршрут, макар той да е най-дълъг Скрийншот: Google Maps

Турция традиционно играе ролята на мост между Русия и Европа и често е по-гъвкава по отношение на прелитания на руски самолети.

Гърция и Северна Македония също са проявявали готовност да предоставят подобни разрешения особено ако се избягват страни с по-твърда позиция срещу Москва.

Сърбия, която отказва да наложи санкции срещу Русия, остава най-сигурният етап от този маршрут.

Полетът преминава през балкански държави, разположени сравнително близо една до друга, което го прави по-кратък и практичен. Затова именно този вариант изглежда най-логичен за евентуално пътуване на Путин. Кремъл вече има опит с подобен транзит от 2023 година и би го счел за по-благонадежден вариант.

Маршрут през България: Русия → България → Сърбия → Унгария

Полет над България би бил с около 500 километра по-кратък Скрийншот: Google Maps

България би осигурила най-краткия въздушен път от Русия до Сърбия и Унгария.

Но като член на ЕС и НАТО страната ни често заема критична позиция към Москва. Разрешение за прелитане може да бъде отказано особено ако на борда има лица под санкции.

Поради това Кремъл вероятно би бил предпазлив при организирането на подобен маршрут.

Северен маршрут: Русия → Беларус → Полша → Словакия → Унгария

Полет над Полша е малко вероятен, макар да би бил над 2 пъти по-кратък Скрийншот: Google Maps

На пръв поглед това е най-рационалният маршрут, особено при излитане от Москва — кратък и директен.

Полша обаче има една от най-твърдите позиции срещу Русия и е малко вероятно да предостави въздушен коридор за руски правителствен самолет. Балтийските страни също не са опция.

Затова този вариант се смята за рисков и малко вероятен.

Путин едва ли ще лети над Румъния Скрийншот: Google Maps

Най-рисков обаче би бил полет над Румъния. Една от причините за това е, че самолетът на Путин трябва да прелети в голяма близост до Украйна. Северната ни съседка също е известна с по-твърдата си позиция към Москва.

