Руският външен министър Сергей Лавров се обърна към световните лидери на Общото събрание на ООН. Изказването му идва, след като украинският президент Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп за американската подкрепа, съобщава "Скай Нюз". На първо място Лавров отхвърли обвиненията, че Москва планира нападение срещу държави от НАТО.

През последните седмици няколко източноевропейски страни обвиняват Русия в нарушения на въздушното им пространство с изтребители и дронове, което Кремъл отрича.

Сергей Лавров обвини НАТО и ЕС в обявяването на реална война на Русия
Виж още Сергей Лавров обвини НАТО и ЕС в обявяването на реална война на Русия

"Русия е обвинявана, че едва ли не подготвя нападение срещу Северноатлантическия алианс и страните от ЕС. Президентът Путин многократно е опровергавал тези провокации. Русия не е имала и няма такива намерения", заяви Лавров. "В същото време всяка агресия срещу страната ми ще срещне решителен отговор. Нека в НАТО и ЕС няма никакво съмнение по този въпрос."

По темата за войната в Украйна Лавров подчерта, че Русия остава готова за преговори.

"Както президентът Владимир Путин многократно е казвал, Русия е била и остава отворена за преговори за премахване на коренните причини за конфликта. Сигурността и жизнените интереси на Русия трябва да бъдат надеждно гарантирани. Правата на руснаците и рускоговорящите в териториите под контрола на киевския режим трябва да бъдат напълно възстановени. На тази основа сме готови да обсъдим и гаранции за сигурността на Украйна", каза Лавров.

Рубио и Лавров се срещнаха в Ню Йорк, на масата - войната в Украйна
Виж още Рубио и Лавров се срещнаха в Ню Йорк, на масата - войната в Украйна

В началото на речта си Лавров коментира международната обстановка и войната на Израел в Газа.

Той заяви, че Русия осъжда атаката на "Хамас" от 7 октомври, но добави, че "няма оправдание за жестоките убийства на палестинци" след това.

Министърът разкритикува и намеренията на Израел да анексира Западния бряг, както и държавите, които едва сега признават палестинска държава в рамките на Общото събрание на ООН.

По отношение на Близкия изток Лавров подчерта още, че западните усилия за повторно налагане на санкции срещу Иран са "незаконни".

