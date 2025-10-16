Обсъдихме търговията между Русия и САЩ след края на войната с Украйна, обяви американският президент

4754 Снимка: AP/БТА

След час и половина телефонен разговор президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин обявиха, че планират нова среща, след като се видяха в Аляска през август. Договореното място е Будапеща, където управлява поддържащият добри отношения и с двамата премиер на Унгария Виктор Орбан.

"Току-що приключих телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, и той беше много продуктивен. Президентът Путин поздрави мен и Съединените щати за великото постижение — мира в Близкия изток, за който, както той каза, хората са мечтали векове наред. Аз наистина вярвам, че успехът в Близкия изток ще ни помогне в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна", съобщи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Путин благодарил на първата дама Мелания за нейното участие в дейности, свързани с децата. Той изразил голяма признателност и казал, че тази работа ще бъде продължена.

"Ние също така обърнахме значително внимание на въпросите на търговията между Русия и САЩ след края на войната с Украйна", обяви Тръмп, без да дава повече подробности.

В края на разговора двамата се договорили техни високопоставени съветници да се срещнат следващата седмица. Първото заседание от страна на САЩ ще бъде ръководено от държавния секретар Марко Рубио заедно с други представители, мястото на срещата ще бъде определено допълнително.

"Президентът Путин и аз след това ще се срещнем на договорено място — в Будапеща, Унгария — за да се опитаме да сложим край на тази "срамна" война между Русия и Украйна", заяви Тръмп.

"President Zelenskyy and I will be meeting tomorrow, in the Oval Office, where we will discuss my conversation with President Putin, and much more. I believe great progress was made with today’s telephone conversation." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/zPoiv9qcyo — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025

Той потвърди, че утре ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски в Овалния кабинет, "където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други въпроси".

"Смятам, че днешният телефонен разговор донесе голям напредък", обобщи американският президент.

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

"Планираната среща между американския и руския президент е чудесна новина за всички миролюбиви хора по света. Ние сме готови!", коментира Орбан в "Екс".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.