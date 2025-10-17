Дори още по-фантастично е това, че скоро ще се срещнат в Будапеща, заяви и унгарският външен министър Петер Сиярто

3972 Снимка: Getty Images

Планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е страхотна новина за миролюбивите хора по света, написа снощи унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа "Екс", цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

"Готови сме!", допълни той, предава БТА.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща.

"Новината, че Тръмп и Путин ще говорят отново е фантастична. Дори още по-фантастично е това, че скоро ще се срещнат в Будапеща", на свой ред написа снощи във "Фейсбук" унгарският външен министър Петер Сиярто.

Той допълни, че "пътят към мира минава през преговори". "Войната не може да се реши на бойното поле", заключи министърът.

Малко по-късно премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че днес ще разговаря с руския президент Владимир Путин и че Будапеща вече е започнала подготовката за срещата между Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Орбан - дългогодишен съюзник на Тръмп, запазил близките си връзки и с Русия въпреки войната в Украйна - заяви, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап на икономическо развитие в Унгария и Европа.

Пред унгарското държавно радио премиерът каза, че срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, ако външните министри на САЩ и Русия успеят да уредят оставащите открити въпроси на планирани за следващата седмица разговори.

"Снощи разпоредих да се създаде организационен комитет, набелязахме най-важните задачи и приготовленията започнаха", каза Орбан, без да съобщи подробности, цитиран от БТА.

Унгарският премиер отбеляза, че Европа трябва да разкрие собствени дипломатически канали за комуникация с Русия и отново обвини Европейския съюз, че заема "провоенна позиция".

Премиерът ветеран нееднократно е влизал в конфронтация с ръководителите на ЕС. Той поставя под въпрос изпращането на европейска военна помощ в Киев, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от вноса на руски газ и петрол, припомня Ройтерс.

"Току-що приключих телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, и той беше много продуктивен. Президентът Путин поздрави мен и Съединените щати за великото постижение — мира в Близкия изток, за който, както той каза, хората са мечтали векове наред. Аз наистина вярвам, че успехът в Близкия изток ще ни помогне в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна", съобщи снощи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Путин благодарил на първата дама Мелания за нейното участие в дейности, свързани с децата. Той изразил голяма признателност и казал, че тази работа ще бъде продължена.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.