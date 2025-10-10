9077 Снимка: AP/БТА

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, е тазгодишният лауреат на Нобеловата награда за мир, съобщи в Осло норвежкият Нобелов комитет.

В последните дни имаше очаквания наградата да получи американският президент Доналд Тръмп след одобряването на заложеното в неговия план за мир в Близкия изток споразумение между Израел и "Хамас" за ивицата Газа.

"Нобеловата награда отива при един смел застъпник на мира - една жена двигател на прехода от диктатурата към демокрацията, един символ на обединение във време, в което демокрацията е под натиск", се казва в аргументацията на комитета.

Мария Корина Мачадо е родена е 7 октомври 1967 година в Каракас в семейството на индустриалец, част от стара местна фамилия. Завършва индустриално инженерство в Католическия университет "Андрес Бейо" и финанси във Висшия институт по администрация, след което работи в автомобилната промишленост.

През 2002 година основава гражданската организация за наблюдение на изборите "Сумате". През 2010 - 2014 година е депутат, през 2012 година основава либералната партия "Ела, Венецуела".

През 2010 г. Мария Мачадо е избрана за депутат в Националното събрание на Венецуела, получавайки най-много гласове от всички кандидати. Като член на парламента до 2014 г., тя се превръща във водещ критик на правителствената политика. През 2014 г. е отстранена от поста и е сред лидерите на масовите протести срещу режима на Николас Мадуро.

През 2015 г. ѝ е наложена политическа забрана да се кандидатира за публични длъжности - мерки, които международната общност често осъжда като недемократични.

Въпреки тези ограничения, Мачадо остава ключова фигура. Тя е национален координатор на "Ела, Венецуела" (Vente Venezuela), която е част от опозиционния блок в страната. Нейната популярност получи най-яркото си доказателство през октомври 2023 г., когато спечели първичните избори на опозицията с над 92% подкрепа. Въпреки този категоричен вот, политическата забрана не ѝ позволи да се регистрира като кандидат за президентските избори, което засили вътрешното напрежение, а тя беше принудена да се укрива от властите.

Що се отнася до международните ѝ контакти, Мачадо е ангажирана с редица влиятелни организации като Съвета по външни отношения в САЩ. Тя открито призовава за международна подкрепа и засилване на натиска върху правителството на Венецуела за провеждане на свободни и честни избори.

Властите в Каракас редовно осъждат тези контакти, определяйки ги като намеса във вътрешните работи на страната.

През 2024 година получава заедно с опозиционния кандидат за президент Едмундо Гонсалес Наградата за свобода на мисълта "Сахаров".

