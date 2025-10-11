1740 Снимка:АР/БТА

Американският Център за стратегически и международни изследвания публикува доклад, в който разглежда четири вероятни сценария за развитие на руско-украинската война: руски пробив и колапс на украинската отбрана; "вечна война"; прекратяване на огъня по споразумение; пълноценен мирен договор. Една от авторките на доклада, старши научният сътрудник в центъра Мария Снеговая отбелязва, че най-вероятен изглежда сценарият "вечна война". Ето какво казва тя по този повод в интервю за подкаста The Naked Pravda, който се издава от англоезичната версия на руския сайт "Медуза".

За логиката на Кремъл

Руската политическа система и управляващите кръгове в Русия не са склонни да преразглеждат първоначалните си убеждения. Ако бяха способни да го правят, може би войната от 2022 г. изобщо нямаше да започне. Още агресията на Русия срещу Украйна през 2014 г. показа колко погрешни и пристрастни са били представите на Кремъл за Украйна. Украинците в повечето региони изобщо не излизаха да посрещнат руската армия с отворени обятия. Още тогава Кремъл се сблъска с огромни трудности, опитвайки се да "разпали" източните и южните региони на Украйна, както беше планирал.

Можеше да се помисли, че след първоначалния неуспех в опита да подчини Украйна и да я върне в сферата на влияние на Русия, в кремълските кръгове ще се стигне до преоценка. Но вместо това през 2022 г. видяхме как Кремъл само удвои усилията си за постигане на същите цели - този път започвайки пълномащабна инвазия, разчитайки, че украинците ще посрещнат руската армия с радост. Както е известно, руските военни дори са си носели парадни униформи, които са смятали да облекат, ако успеят да завземат Украйна през първите седмици.

Разбира се, нищо подобно не се случи, но дори това не промени стратегическата логика на Москва. Промени се само тактическият подход. И наистина, Кремъл внесе много корекции в плановете си, за да си осигури способността да води дълга война. Първоначално той не беше готов за това - нито по брой войски, нито по икономически модел.

Стратегическите цели останаха същите и оттогава се развива повече или по-малко същата динамика. По всичко личи, че настоящото ръководство на Кремъл не е в състояние да промени радикално своя мироглед и методи, освен ако не се сблъска с наистина катастрофални последствия, които ще направят продължаването на войната невъзможно.

Трябва също да се отбележи, че руското ръководство до голяма степен е наследило съветското възприятие за света - основано на представите за "сфери на влияние", антагонизъм със Запада, претенциите на Русия за значителна част от Европа и правото на вето или, поне, специална роля в архитектурата на европейската сигурност. Всичко това често не съответства на реалната мощ, с която разполага Русия. По този начин настоящата война е всъщност опит на Москва да възстанови поне част от своята бивша мощ, която според нея е била "несправедливо загубена" в резултат на разпадането на Съветския съюз.

За най-вероятния сценарий на развитие на събитията

На фона на усилията за постигане на примирие с Русия остава недооценен фактът, че най-вероятно в близко бъдеще ни очаква "вечна война" - продължителен конфликт с относително ниска интензивност.

Тази динамика до голяма степен прилича на настоящата ситуация, само че предполага по-сериозна стабилизация на фронта. Русия продължава бавно да напредва, но досега не е успяла да постигне дори първоначалната си цел - да окупира изцяло Донецка област. Остава й да завземе около 25-30% от територията. Въпреки това настъплението продължава.

Така наречената "вечна война" предполага относителна стабилизация на фронта, когато основната активност се свежда до артилерийски обстрели, дронове и удари в дълбочина на територията без решителни настъпления.

В момента Русия, както е известно, все още се опитва да пробие и да постигне значителен успех на украинска територия. Но в този сценарий Русия вероятно осъзнава невъзможността за голям пробив и преминава към тактика на постоянни въздушни атаки, тоест стратегия на терор срещу Украйна. Тоест, тя се примирява с факта, че териториалните задачи са неосъществими, но в същото време постига дългосрочната си цел - да не допусне Украйна да се присъедини към ЕС и НАТО, превръщайки я в "увиснала" държава с отслабена икономика, с подкопана воля на Запада да я подкрепи и без шансове за приток на чуждестранни инвестиции и развитие. Именно такъв е замисълът на Кремъл.

Този вариант остава напълно вероятен и сравнително евтин за Москва. Тя явно не е в състояние да постигне значителни териториални успехи, но редовните въздушни удари са напълно осъществими - особено с настоящите обеми на производство на дронове. Те са евтини, срещу тях все още няма надеждна защита и, за съжаление, това трябва да се има предвид, когато мислим за бъдещето на Украйна.

