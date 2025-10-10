Правителството на Венецуела поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на военните действия на САЩ през последните седмици във водите край южноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес.

Венецуела

Венецуела отправи искането в писмо, адресирано до руския посланик в ООН и председател на Съвета Василий Небензя, в което обвинява администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че се опитва да свали венецуелския президент Николас Мадуро и заплашва "мира, сигурността и стабилността в региона и в международен план".

Правителството на Мадуро също изрази очакванията си за "въоръжена атака" срещу Венецуела в "много кратък срок".

Искането дойде, след като членовете на Конгреса отхвърлиха закон, който би ограничил възможността на Тръмп да използва смъртоносна военна сила срещу наркотрафикантите. Досега американската армия е нанесла четири смъртоносни удара в Карибско море, откакто увеличи морските си сили там за това, което Тръмп обяви за "въоръжен конфликт" с наркокартелите.

Правителството на Мадуро обаче твърди, че Белият дом използва трафика на наркотици само като претекст за операцията.

"Скритият мотив остава същият, който характеризира действията на Съединените американски щати спрямо Венецуела от повече от 26 години: да прокарат политиката си за "смяна на режима", за да поемат контрола над огромните природни ресурси, намиращи се на територията на Венецуела", написа в писмото Самуел Монкада, посланикът на Венецуела в ООН.

Преди ден президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че поредната атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб с колумбийски граждани на борда. Агресията е насочена срещу цяла Латинска Америка и Карибите, написа Петро в социалната мрежа "Екс"

