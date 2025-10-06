Съвместен дебат по двете предложения ще се проведе днес, гласуванията ще са поотделно в четвъртък

3493 Снимка: AP Photo/Pascal Bastien/БТА

Разглеждането на два вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще постави отново на изпитание така нареченото проевропейско мнозинство в Европейския парламент в Страсбург, след повече от една година на разногласия, упреци, критики и нападки, пише Франс прес, цитирана от БТА.

Дебатите по двата вота са днес. Гласуването е в четвъртък. Предложенията за двата вода дойдоха от крайната десница и радикалната левица през септември. Двата вота нямат почти никакъв шанс да успеят и председателката на ЕК да бъде свалена.

Но те отразяват промяна в атмосферата в Европарламента, чийто състав беше обновен на европейските избори миналата година, когато крайната десница постигна пробив. Двата вота ще позволят да се прецени в какво състояние се намира коалицията между социалдемократите, центъра и десницата в ЕП.

"Ситуацията е много нестабилна", коментира центристът Паскал Канфен, който се опасява, че в крайна сметка социалдемократите ще затръшнат вратата пред коалицията. "Но има ли по-добра алтернатива, освен този алианс? Не, далеч сме от това", добавя той.

Левицата и центърът упрекват европейската десница, на която е представител Урсула фон дер Лайен, че поддържат двойнствени връзки с крайната десница, за да възпрепятства по-добре прилагането на екологичните закони.

"Напреженията ще нараснат още повече, защото ЕК следва един десен дневен ред, примесен с крайнодесен", казва екологът Давид Корман.

Горчивината нарасна още повече това лято след търговското споразумение, подписано от Европейския съюз със САЩ, което много европарламентаристи, в тома число и поддръжници на председателката на ЕК определят като небалансирано.

Евродепутатите се върнаха в пленарната зала изнервени, след като цяло лято ги зареждаха с това каква добра сделка ще бъде сключена с Тръмп, разказва висш европейски представител.

Фон дер Лайен защитава това споразумение, като казва, че то е възможно най-доброто, което може да бъде постигнато с американския президент. Тя отправи на 10 септември призив за единство в ЕП, като подчерта сериозността на геополитическата ситуация, белязана от войната в Украйна.

Но след изказването й първата реакция на ръководителите на двете основни партии беше да се нападнат взаимно, разказва със съжаление източник от ЕК, визирайки германеца Манфред Вебер и испанката Ираче Гарсия, които са респективно ръководители на десницата и на социалдемократите.

На 10 септември Вебер разпали враждата, като упрекна испанските социалисти за тяхното поведение, което според него разделяло коалицията, стояща зад Фон дер Лайен. "Кой е отговорен заради факта, че този проевропейски съюз не работи в този парламент? Има едно име за това и то е Манфред Вебер", отвърна му тогава Ираче Гарсия.

Източник, който от години е наясно какво се случва в ЕП казва, че нещата се развиват като в пясъчник, където децата се надпреварват да надцакват другия и отношенията между тях са опорочени.

И докато това се случва, крайната десница се наслаждава на спектакъла. "Гледаме на това със забавление, оставяме ги сами да си решават брачните си проблеми", заяви евродепутатката Жюли Рьошаньо, която е представителка на европарламентарната група "Патриоти за Европа".

Досега поради липса на важни за обсъждане закони тези разногласия, които се повтарят, си остават без големи последствия. Но есента ще бъде момент на истината, предупреждава Манфред Вебер.

Защото първите по-важни закони идват, сред които са и серията от мерки за опростяване на европейското екологично законодателство, което разделя Европарламента.

Левицата и центърът се опасяват, че десницата и крайната десница ще се координират, за да погребат до голяма степен приетите от предходния ЕП екологични мерки.

Според високопоставен представител рискът е не дали някои от вотовете на недоверие ще мине този път, а, че всичко се върти около един текст, който предизвиква блокаж и води до разделения в парламента.

В началото на юли Европарламентът с голямо мнозинство отхвърли вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен тогава от крайната десница. Това разглеждане на три вота на недоверие срещу председателката на ЕК в рамките на няколко месеца е нещо невиждано в Брюксел.

Никога ЕП не е свалял Еврокомисия с вот на недоверие досега.

Но има един особен случай, датиращ от 1999 г. Преди един предварително изгубен вот тогава, ЕК, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за тежката й отговорност в афера, свързана с измама.

