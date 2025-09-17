Председателката на Европесйката комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обещала на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп

Фон дер Лайен написа в "Екс", че е разговаряла по телефона с Тръмп вчера. Тя обеща, цитирана от Франс прес, Европейската комисия да представи в скоро време 19-и пакет със санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна преди повече от три години и половина.

Той ще бъде насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор, уточни председателката на Европейската комисия.

Завчера Тръмп поиска първо ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия.

"Военната икономика на Русия, поддържана от приходите от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", отчете Фон дер Лайен в своята публикация.

Тя обяви, че "за да бъде сложен край на това, (Европейската) комисия ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руски изкопаеми горива".

Петролът поскъпва след атаки срещу руски рафинерии
Виж още Петролът поскъпва след атаки срещу руски рафинерии

ЕС вече забрани по-голямата част от вноса на руски петрол, като ще намали неговия дял от 29% в началото на 2021 г. до 2% до средата на тази година, отбелязва АФП.

Европейският съюз освен това планира пълно прекратяване до края на 2027 г. покупките на петрол и газ от Русия. Фон дер Лайен каза вчера, че Брюксел иска да постигне тази цел още по-скоро.

