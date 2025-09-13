Лидерът на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер заяви, че ще настоява за отмяна на планираното от Европейския съюз постепенно премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене, като се очаква предложение по въпроса през есента, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Green Deal

Вебер заяви пред германския в. "Велт", че обещава на европейците край на планираната забрана на двигателите с вътрешно горене. Той добави, че макар ЕС да трябва да запази целта си за климатична неутралност, пътят към нея трябва да остане отворен.

Политикът представи "четириточково автомобилно обещание" за Европа, което включва премахване на забраната за двигатели, създаване на виртуален автомобилен университет и използване на фабрики с изкуствен интелект за разработване на превозни средства. Той също така обеща по-тесен диалог с автомобилните производители.

Вебер заяви, че "идеологическите грешки" трябва да бъдат коригирани и призова социалдемократите да подкрепят плана му. Той твърди, че защитата на работните места в автомобилната индустрия и спечелването на доверието на работниците биха могли да помогнат за забавяне на възхода на десните популисти.

Италия поиска отпадане на забраната за коли с двигатели с вътрешно горене
Виж още Италия поиска отпадане на забраната за коли с двигатели с вътрешно горене

Съгласно правилата на ЕС, целящи намаляване на вредните за климата въглеродни емисии, от 1 януари 2035 година не могат да се регистрират нови леки и лекотоварни автомобили, задвижвани от конвенционални изкопаеми горива.

ИЗБРАНО
Карлос Алкарас излиза с бившата на гръцкия принц Константин Лайф
Карлос Алкарас излиза с бившата на гръцкия принц Константин
13057
Траур в Русия: Отиде си "най-силният човек на планетата" Корнер
Траур в Русия: Отиде си "най-силният човек на планетата"
20447
Съдът на ЕС определи изгарянето на дърва за отопление и производство на енергия като "зелена дейност" Бизнес
Съдът на ЕС определи изгарянето на дърва за отопление и производство на енергия като "зелена дейност...
103177
Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17 IT
Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17
21683
Вижте кой спечели билети за приказната магия на "Аладин" на живо със "Симфониета София" Impressio
Вижте кой спечели билети за приказната магия на "Аладин" на живо със "Симфониета София"
724
В огромния и празен нов курорт на Северна Корея Trip
В огромния и празен нов курорт на Северна Корея
14345
"Пилешка сол", или как да направите пържените картофки още по-неустоими Вкусотии
"Пилешка сол", или как да направите пържените картофки още по-неустоими
1277