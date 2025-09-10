Фалшивата информация за полета ви нанесе сериозен удар по образа на България. Това заяви от трибуната на ЕП евродепутатът Елена Йончева след годишната реч на председателката Урсула фон дер Лайен. 

Европа

"Госпожо фон дер Лайен, от тази трибуна моля, потвърдете, че не е имало пробив в сигурността Ви по време на полета Ви в България". С тези думи се обърна към председателя на Европейската комисия Елена Йончева, независим член на Европейския парламент, в пленарната зала в Страсбург. Тя повтори призива си на френски език, като добави: "Сигурността на българското въздухоплаване е част от сигурността на Европа".

Йончева припомни, че по време на посещението на Урсула фон дер Лайен в България на 31 август, световните агенции излязоха с невярна информация, че самолетът й е кръжал един час над Пловдив, поради вероятно заглушаване на GPS сигнала.

"Знаете, че тази фалшива информация нанесе сериозен удар по образа на България. До този момент Вие още не сте коментирали. Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина", каза още тя.

В тази сложна геополитическа ситуация всяка грешна информация може да доведе до опасни последици и реакции. България е сред най-сигурните зони във въздухоплаването, подчерта Елена Йончева. И заяви - успехът на ЕС се състои в силата и съхраненото достойнство на всяка държава членка.

Чуйте разговора между пилота на Урсула фон дер Лайен и диспечера на летище Пловдив
Тя беше един от двамата български оратори по време на дебатите след речта на Урсула фон дер Лайен по повод началото на новия политически сезон.

Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза: Европа е в битка за свобода
Елена Йончева, заедно с група европейски депутати, отправиха и писмен въпрос до Европейската комисия по темата.

Тя ще бъде разисквана в сряда вечерта в пленарната зала в Страсбург, където предстоят дебати с участието на европейския комисар по отбрана Андрюс Кубилюс относно "Сериозни заплахи за въздушния и морския транспорт от намеса в глобалната навигационна спътникова система: спешна необходимост от изграждане на устойчивост срещу спуфинг (киберзаплаха) и заглушаване".

Стоянов към Фон дер Лайен: Екстремисти сте вие, които водите Европа по пътя на войната

Другият изказал се днес от трибуната на Европарламента български представител бе Станислав Стоянов от "Възраждане". 

"Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение. Комисията не само не предлага решения, а създава нови - миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на Ковид пандемията, експериментите със зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското "План за превъоръжаване", заяви Стоянов.

Европа не е на лобистите, а на гражданите, и именно те трябва да са в центъра на всяка политика. Вашите сгрешени политики са заплаха за самата европейска цивилизация, добави евродепутатът от "Възраждане".

"Днес и свободата на словото е поставена под въпрос - всеки, който мисли различно, бива заклеймяван като екстремист. Не, госпожо Фон дер Лайен, ние не сме екстремисти. Ние защитаваме нашите държави, нашите избиратели, нашите семейства и нашите народи. Екстремисти сте вие, които водите Европа по пътя на войната и не търсите мира, нито просперитета", каза Станислав Стоянов в своята реч.

