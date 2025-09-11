Оставката ѝ поискаха първо от крайната десница на Бардела, а след това и от радикалната левица на Обри, но е малко вероятно да се подкрепят взаимно

Само часове след крайната десница и радикалната левица в Европарламента внесе искане за вот на недоверие на Урсула фон дер Лайен, предаде Франс прес. Шансът за успех на тази инициатива е почти нулев, отбелязва агенцията.

Парламентът вероятно ще обсъди и гласува и по двете предложения в началото на октомври.

Това ще бъде първият път в историята на камарата, в който два опита за сваляне на Комисията се разглеждат в рамките на една и съща седмица. За да бъде приет за успешен вот на недоверие и да се наложи оставката на ЕК, са необходими най-малко две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от всички членове на ЕП, пише "Евронюз".

Лидерката на парламентарната група на радикалнолевите в Европарламента, французойката Манон Обри заяви, че е събрала нужните 72 подписа, за да депозира искането за вот на недоверие, по което може дебатите да се проведат в Страсбург след няколко седмици.

За да аргументира тази инциатива, Обри заяви, че обвинява ЕС в "съучастие в геноцида в Газа", упреквайки го, че си затваря очите относно ситуацията в Близкия изток.

Фон дер Лайен повиши тон срещу израелското правителство вчера, като предложи санкции срещу екстремистките израелски министри и частично преустановяване на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел по търговските въпроси. Според Манон Обри това са половинчати мерки, които идват прекалено късно. Тя допълва, че те трудно ще бъдат приети от страните членки, между които съществува дълбоко различие по този въпрос.

Радикалната левица критикува освен това споразумението, сключено в края на юли с Доналд Тръмп, дефинирайки го като васализация спрямо САЩ, допълва още Манон Обри. Тя критикува и споразумението за свободна търговия със страните от МЕРКОСУР и "неговите ужасяващи последици за околната среда".

Този вот на недоверие от страна на радикалната левица, подобно на предложението, внесено от крайната десница, са обаче обречени на провал, защото десницата, центристите и социалдемократите нямат намерение да свалят Урсула фон дер Лайен от власт, пише БТА.

Инициативата на радикалната левица и на крайната десница по същество са два различни вота на недоверие, които ще бъдат гледани един след друг, а по случайно съвпадение, и двамата вносители и лидери на противоположните фракции са французи.

Двата политически блока в ЕП не смятат да подкрепят взаимно предложенията си за вот на недоверие, но докато левицата напълно изключва такъв вариант, десницата на Бардела е склонна при съвпадение на позициите да даде рамо на левия вот.

Председателят на групата "Патриоти за Европа" Жордан Бардела, който внесе вота на недоверие вчера, още преди дни анонсира, че ще го поиска, за да оспори по този начин търговското споразумение на ЕС с МЕРКОСУР, което той дефинира като "предателство спрямо земеделците и околната среда. Вчера Бардела разкритикува и споразумението на ЕС със САЩ за митата, което той нарече капитулация и символ на един обезоръжен и изгубил надеждността си ЕС, припомня Франс прес.

Бардела обаче не изключи възможността да гласува за вота на левите, тъй като и двете фракции не са доволни от търговското споразумение със САЩ, което договори ЕК.

"Мразя сектантството", каза той на брифинг в ЕП, като посочи, че няма проблем да гласува за текстове, идващи от други политически семейства, ако съвпадат с техните позиции, предаде "Евронюз".

В същото време съпредседателите на левицата Манон Обри и Мартин Ширдеван ясно заявиха в четвъртък, че тяхната група няма да подкрепи предложението на Патриотите, въпреки че и двете крила критикуват търговската политика на Комисията.

В началото на юли ЕП с голямо мнозинство отхвърли вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесено от крайната десница. Тогава той беше поискал от румънски депутат заради непрозрачността при купуването на ваксини при пандемията от коронавирус.

Представителка на европейските десноцентристи от Европейската народна партия, Фон дер Лайен не избегна обаче критики от страна на своите центристки и социалдемократичеси съюзници относно методите си на действие. Те я упрекват и във флиртуване с крайната десница с цел поставяне под въпрос на някои екологични разпоредби.

Дебатите по вотовете на доверие ще позволят да се провери дали е отслабнало проевропейското мнозинство в ЕП, което вчера Фон дер Лайен се постара да успокои по време на речта си за приоритетите й за идните 12 месеца.

