ЕС е създаден като мирен проект, но светът днес е безпощаден, каза председателят на Европейската комисия в годишната си реч

7561 Снимка: x.com/vonderleyen

"Европа е в битка. Борба за единен и мирен континент. За свободна и независима Европа. Битка за нашите ценности и нашите демокрации. Битка за нашата свобода и способността ни сами да определяме съдбата си."

Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент в Страсбург, която произнесе основно на английски език, с избрани отделни части на френски и на немски.

"Днес станахме свидетели на безразсъдно и безпрецедентно нарушение на въздушното пространство на Полша и Европа от повече от 10 руски дрона "Шахед". Европа е напълно солидарна с Полша", коментира Фон дер Лайен снощната атака.

"Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден", каза още тя по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон. По думите ѝ хората усещат как земята се клати под краката им, как нещата стават по-трудни, усещат влиянието на глобалната криза с нарастващите разходи за живот, безпокоят се заради безкрайната спирала от събития, която виждат по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. "Просто не можем да чакаме тази буря да отмине", призова Фон дер Лайен.

"Европа трябва да се бори. За своето място в един свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея. Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа", каза още председателят на ЕК пред евродепутатите.

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

Войната трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна, защото свободата на Украйна е свобода на Европа, заяви Фон дер Лайен.

Тя каза, че миналата седмица 26 държави от Коалицията на желаещите са заявили готовност да изпратят мироопазващи сили в Украйна или да участват финансово в гарантирането на примирие.

"Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво разбира Русия под "дипломация", заяви още Фон дер Лайен и разкритикува руския президент Владимир Путин, че не иска да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски.

Посочвайки скорошната руска ракетна атака, жертви на която станаха цивилни, чакащи да си вземат пенсиите, председателката на ЕК призова за още санкции и засилване на натиска върху Русия. Досега ЕС е приел 18 пакета със санкции срещу страната и в момента подготвя 19-и.

По думите ѝ ЕС е отпуснал близо 170 милиарда евро военна и финансова помощ на Украйна досега.

"Това е война на Русия. И Русия е тази, която трябва да плати", заяви Фон дер Лайен и призова спешна работа върху ново решение за финансиране на военните усилия на Украйна въз основа на замразените руски активи.

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, обяви Фон дер Лайен.

"Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или "Яд Вашем" (центърът в Израел в памет на жертвите на Холокоста - бел.ред.)".

Тя допълни, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг.

"И също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои хора", подчерта Фон дер Лайен.

Тя заяви, че "гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война" и "в името на децата, в името на човечеството това трябва да спре".

По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо решението за две държави.

Тя посочи, че следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.



Man-made famine can never be a weapon of war. This must stop.



EU aid to Gaza far outweighs that of any other partner.



But of course, Europe needs to do more.



Here are measures for a way forward ↓ pic.twitter.com/xnq8PkMduG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

"Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на "Хамас" разтърсиха нацията из основи. Заложниците са държани в плен от терористите на "Хамас" повече от 700 дни след 7 октомври 2023 г. Това са 700 дни на болка и страдание. Никога няма да има място за "Хамас" - нито сега, нито в бъдеще. Защото те са терористи, които искат да унищожат Израел. И те също така тероризират собствения си народ", подчерта Фон дер Лайен.

"Целта на Европа винаги е била една и съща. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ. И че трябва да има незабавно прекратяване на огъня", добави тя.

Програмата SAFE, която вече е готова да предостави 150 милиарда евро за съвместни покупки на въоръжение и 19 държави членки на ЕС вече са подали заявления, съобщи Фон дер Лайен на френски език.

"Работим и за предоставяне на бонус на тези, които подкрепят Украйна или купуват украинско оборудване", добави тя.

"И без съмнение: източният фланг на Европа защитава цяла Европа. От Балтийско до Черно море. Ето защо трябва да инвестираме, за да го подкрепим с наблюдение на източния фланг, заяви председателят на ЕК.

Започвайки частта в речта си, посветена на икономически теми, Фон дер Лайен обяви, че Еврокомисията ще си партнира с частни инвеститори по фонд "Scaleup Europe" на стойност няколко милиарда евро. Той ще помогне за осъществяването на големи инвестиции в млади, бързоразвиващи се компании в критично важни технологични области.

"Единният пазар остава непълен, най-вече в три области: финанси, енергетика и телекомуникации. Нуждаем се от ясни политически срокове. Ето защо ще представим пътна карта за единния пазар до 2028 г.", обяви още председателят на ЕК.

Тя напомни, че ЕС инвестира мащабно в европейски гигафабрики за изкуствен интелект.

"Те подкрепят нашите иновативни стартиращи компании да разработват, обучават и внедряват своите модели за изкуствен интелект от следващо поколение. Когато призовахме частния сектор да обедини сили с нас, отговорът беше огромен", заяви Фон дер Лайен и анонсира, че по-късно днес ще се срещне с главни изпълнителни директори на някои от най-големите европейски технологични компании.

"Това е техният ангажимент да инвестират в технологичния суверенитет на Европа", заяви тя.

Фон дер Лайен анонсира старт на пакет "Батериен бустер", който ще осигури 1,8 милиарда евро за дялово участие, за да се стимулира производството на батерии в Европа.

"Батериите са ключов фактор за други чисти технологии - особено електрическите превозни средства. Така че това е в основата на нашата независимост", заяви тя.

По думите ѝ трябва спешно да се стимулира европейско индустриално лидерство в областта на чистите технологии. "Ето защо ще въведем критерий "произведено в Европа" в обществените поръчки", обяви председателката на ЕК.

Комисията ще предложи Закон за ускоряване на индустриалния растеж за ключови стратегически сектори и технологии, който ще се отнася до цифровите и чистите технологии: "по-бързи, по-интелигентни и по-европейски"

"Днес нисковъглеродните източници представляват над 70% от електроенергията ни. Ние сме световни лидери в патентите за чисти технологии - по-добри от САЩ и се надпреварваме с Китай. Достигаме американския рисков капитал за чисти технологии - и много по-напредваме от Китай. Твърдо сме на път да постигнем целта си за 2030 г. за намаляване на емисиите с поне 55%. Това е силата на Европейския зелен пакт", заяви Фон дер Лайен и призова за продължаване на курса по отношение на климатичните и екологичните цели на ЕС.

"Европа трябва да защити своите индустрии. Те правят правилното за декарбонизацията. И трябва да бъдат възнаградени и стимулирани. В противен случай рискуваме да разчитаме на вноса на стоманата, от която се нуждаят нашите производители на автомобили, или на торовете, от които се нуждаят нашите фермери", предупреди Фон дер Лайен. И обяви, че Комисията ще предложи нов, дългосрочен търговски инструмент, който да наследи изтичащите защитни мерки за стоманата.

Спешно се нуждаем от амбициозна европейска стратегия за борба с бедността, обяви още председателят на ЕК и анонсира представяне на план за премахване на бедността до 2050 г.

Ще свикаме първата среща на върха на ЕС по въпросите на жилищното настаняване, за да гарантираме, че това е водещо в нашия дневен ред, обяви още Фон дер Лайен.

ЕС ще предложи да работим с индустрията по нова инициатива за малки и достъпни автомобили.

Председателят на ЕК обяви, че ще бъде увеличен рекламният бюджет за нова кампания "Купувайте европейски храни".

"Не вярвам в митата. Митата са данъци. Но сделката осигурява решаваща стабилност в отношенията ни със САЩ във време на сериозна глобална несигурност", заяви Фон дер Лайен.

"Помислете за последиците от пълномащабна търговска война със САЩ. Представете си хаоса. И след това поставете този образ до този от Китай миналата седмица. Китай, обграден от лидерите на Русия и Северна Корея", посочи тя.

80% от търговията на ЕС е с държави, различни от САЩ, изтъкна председателката на ЕК и призова "да се възползваме от новите възможности".

Председателката на ЕК анонсира създаване на нов Европейски център за демократична устойчивост, "за наблюдение и откриване на манипулиране на информация и дезинформация", който ще обедини "целия експертен опит и капацитет в държавите членки и съседните страни".

"В някои общности в Европа традиционните медии се борят за оцеляване. В много селски райони дните на работа в местен вестник са носталгичен спомен. Това създаде много новинарски пустини, където дезинформацията процъфтява. А това е много опасно за нашата демокрация. Защото информираните граждани, които могат да се доверят на това, което четат и чуват, са от съществено значение, за да държат отговорни тези, които са на власт. А когато независимите медии бъдат разбити или неутрализирани, способността ни да наблюдаваме корупцията и да запазваме демокрацията е силно отслабена. Ето защо първата стъпка в тактиката на един автократ винаги е да завладее независимите медии", заяви Урсула фон дер Лайен.

Тя анонсира старт на нова Програма за устойчивост на медиите, която ще подкрепя независимата журналистика и медийната грамотност.

"Но също така трябва да инвестираме, за да се справим с някои от коренните причини за тази тенденция. Ето защо в следващия бюджет предложихме значително увеличаване на финансирането за медиите - заяви председателят на ЕК и добави - Свободната преса е гръбнакът на всяка демокрация. И ще ​​подкрепим европейската преса да остане свободна."

"Нашите приятели в Австралия са пионери в ограничаването на социалните медии. Следя отблизо прилагането на тяхната политика, за да видя какви следващи стъпки можем да предприемем тук, в Европа", каза Фон дер Лайен, говорейки за това, че "родителите, а не алгоритмите трябва да отглеждат децата".

Ще назнача експертна група, която да ме посъветва до края на тази година относно най-добрия подход за Европа.

Ще подходим внимателно към това и ще изслушаме всички.

"Хората в Европа доказаха, че са готови да помогнат на бягащите от война и преследване. Но разочарованието нараства, когато чувстват, че нашите правила се пренебрегват", посочи председателят на ЕК на немски език и призова за "система, която е хуманна, но не и наивна". "Трябва да приемем сериозно връщането на отхвърлените търсещи убежище в родните им страни", заяви тя.

"Нуждаем се от бързо споразумение относно Общата европейска система за връщане - заяви Фон дер Лайен - И също така трябва да гарантираме, че ще приложим изцяло Пакта за миграция и убежище, след като влезе в сила."

Фон дер Лайен разказа историята на отведеното в Русия украинче Саша и баба му, която го връща.

Today I want to share the story of Sasha, a Ukrainian child abducted by Russia.



Sadly, his story is far from unique.



With Ukraine & other partners, I will host a Summit of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.



Every abducted child must be returned! pic.twitter.com/uqRP8cnR67 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

"Саша е само на 11 години, когато руснаците нападат. Той и майка му търсят убежище в мазе в родния си град Мариупол. Една сутрин те излизат да си купят храна. Тогава се разразява истински ад. Дъжд от руски бомби върху цивилен квартал. Всичко притъмнява и Саша усети как лицето му гори. Има шрапнели точно под очите му. След няколко дни руски войници щурмуват града. Отвеждат Саша и майка му в това, което руснаците наричат "филтрационен лагер". Казват му, че не се нуждае от майка си. Че ще отиде в Русия и ще има руска майка, руски паспорт, руско име. Изпращат го в окупирания Донецк. Но Саша не се отказва. На една спирка по пътя той иска назаем телефона на непознат. И се обажда на баба си Людмила, която живее в свободна Украйна: "Бабо, просто ме заведи у дома." Тя не колебае нито за секунда. Приятелите ѝ ѝ казват, че е луда, че отива. Но Людмила мести планини, за да стигне до него. С помощта на украинското правителство тя пътува до Полша, Литва, Латвия, Русия и накрая в окупирана Украйна. Тя си връща Саша. И през същото дълго пътуване наобратно го довежда на сигурно място."

Климатичните промени правят всяко лято по-горещо, по-сурово и по-опасно, посочи Фон дер Лайен и призова за "радикално да увеличим усилията си за устойчивост и адаптация към климата, както и за решения, основани на природата". ЕК ще предложи създаване на нов европейски център за борба с пожарите, базиран в Кипър.

"Преди 80 години нашият континент беше ад на земята. Преди 40 години нашият континент беше разделен от стена. Но всеки път европейците решаваха да се борят за по-добро бъдеще. Да станат едно цяло - и да направят цялото силно. И това е, към което ще се стремя всеки ден. Да живее Европа", завърши председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

