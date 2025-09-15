Задържан е в село Драка община Средец, област Бургас, като преди акцията е следен продължително от криминалисти

Снимка: Булфото

Син на бившата шефка на закритата спецпрокуратура Валентина Маджарова е арестуван за притежание на около 50 кг марихуана, съобщи Нова телевизия.

Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен продължително от криминалисти.

Нова допълва, че той е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.

Полицейската акция е била под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая, допълва БНТ.

Професионалната кариера на Валентина Маджарова започва през 2002 г. като следовател в Окръжна следствена служба - Бургас. В периода от 2006 г. до 2018 г. работи в Районна прокуратура - Средец, първоначално като прокурор, а впоследствие и като административен ръководител. През 2018 г. е повишена в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура - Шумен.

От 2019 г. работи в Специализираната прокуратура, оглавявана до 2018 г. от Иван Гешев, преди той да стане зам.-главен и главен прокурор. През 2020 г. стана първо зам.-шеф, после изпълняващ функциите ръководител на спецпрокуратурата, а на следващата година беше избрана за титуляр на поста.

През 2022 г. стана зам.-административен ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас, през 2023 г., след свалянето на Гешев, ВСС я освободи от последния ѝ ръководен пост и я остави редови прокурор.

БНТ напомня, че това стана по предложение на Сарафов.

