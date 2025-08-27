Хванаха 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
Кучето Рая, обучено да надушва наркотици, насочило митничарите към мястото на резервната гума в багажника
Близо 6 кг марихуана в газова бутилка на лек автомобил откриха митничари от отдел "Борба с наркотрафика" на "Капитан Андреево".
В понеделник на митническия пункт пристигнало "Ауди" с българска регистрация, управлявано от български гражданин, който пътувал сам за Турция. Превозното средство е било селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с подозрение за укрити забранени стоки.
При последвалата физическа проверка е включено и митническо куче Рая, обучено да надушва наркотици, което се насочило към газова бутилка, монтирана в багажното отделение на мястото на резервната гума на автомобила, разказаха от агенция "Митници".
След демонтаж на газовата бутилка митническите служители открили 47 полиетиленови пакета със суха зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показал реакция за марихуана.
Наркотичното вещество е с общо бруто тегло 5,900 кг и на стойност по цени за нуждите на съдебната система 94 400 лева (48 265,95 евро).
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.