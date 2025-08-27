50 кг марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер, откриха от отдел "Борба с наркотрафика" към варненската митница.

Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След извършен анализ на риска, митническите служители от отдел "Борба с наркотрафика" са селектирали контейнера за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия при една от декларираните стоки - 18 употребявани соларни панели, инспекторите са открили, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест веществото в пакетите е реагирало на марихуана.

Снимка: Агенция "Митници"

Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.

Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро) по цени на съдопроизводството. Престъплението е квалифицирано по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс. Разследването по случая продължава.

