Марихуана с общо тегло 739,180 кг за над 11,8 млн. лева е разкрита в камион с турска регистрация на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов, предава БТА.

Снимка: МВР

Той уточни, че количеството е задържано на 11 септември на изходящо за Турция трасе при прилагане на метода "анализ на риска".

Любопитна подробност е, че превозното средство е било пломбирано с фирмена, а не с митническа пломба. Това е едно от нещата, предизвикали любопитството на митническия служител.

Снимка: МВР

Друг момент е нестандартният размер на камиона, който не е успял да влезе в халето за пролъчване с рентген.

Задържан е шофьорът на камиона, който е турски гражданин.

Снимка: МВР

"Задържането на над 739 кг високорисково наркотично вещество, оценено на десетки милиони евро, е ярък пример, че общият модел на работа между Агенция "Митници", ГД "Гранична полиция", ГДБОП и Окръжна прокуратура - Хасково дава реални резултати", написа в профила си във Facebook и вътрешният министър Даниел Митов.

"Водещата роля на митническите служители и отличното взаимодействие с партньорските структури показват как институциите могат да действат като единен механизъм, и да предотвратят сериозни заплахи за обществото, икономиката и вътрешната сигурност. От началото на годината вече са пресечени над 20 опита за трафик на наркотици в особено големи размери. Това е доказателство, че България изпълнява отговорно своите ангажименти като външна граница на ЕС и Шенген, като същевременно пази и вътрешната си сигурност. Изказвам благодарност към всички служители за професионализма, отдадеността и последователната работа, която поставя сигурността на гражданите на първо място", добавя Митов.

Предстои днес съдът да определи мярка за задържане спрямо него, каза още окръжният прокурор на Хасково.

