13,8 кг марихуана в бидони е открита в четвъртък, 28 август, в района на село Ощава, община Кресна, съобщиха от прокуратурата.

Въз основа на събраните доказателства на този етап от разследването в качеството на обвиняем е привлечен 41-годишният А.М., добавиха от държавното обвинение.

Заловиха над 245 кг марихуана на българо-турската граница, двама са арестувани
Виж още Заловиха над 245 кг марихуана на българо-турската граница, двама са арестувани

При претърсване и изземване, извършени в ползваните от лицето апартамент в Благоевград и в постройки в района на село Ощава, са иззети вещи и предмети, имащи значение за хода на наказателното производството и забранени от закона.

По искане на Окръжна прокуратура - Благоевград съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

ИЗБРАНО
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" Лайф
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"
17468
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия Корнер
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия
4675
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант Бизнес
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант
6592
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео) IT
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео)
13730
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски Impressio
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски
6805
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима Trip
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима
4340
Домашен сладолед с пъпеш Вкусотии
Домашен сладолед с пъпеш
982
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират? Zodiac
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират?
785
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания Времето
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания
5772