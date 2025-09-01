13,8 кг марихуана в бидони е открита в четвъртък, 28 август, в района на село Ощава, община Кресна, съобщиха от прокуратурата.
Въз основа на събраните доказателства на този етап от разследването в качеството на обвиняем е привлечен 41-годишният А.М., добавиха от държавното обвинение.
При претърсване и изземване, извършени в ползваните от лицето апартамент в Благоевград и в постройки в района на село Ощава, са иззети вещи и предмети, имащи значение за хода на наказателното производството и забранени от закона.
По искане на Окръжна прокуратура - Благоевград съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.
