След като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите, сочат данните на СДВР

551 Снимка: БТА

За три дни в София е установен един водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни. От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. Това каза на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той допълни, че при откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и по линия на изготвянето му.

"Има книжки, на които им е придаден много достоверен вид и на пръв поглед не може да се каже дали са фалшиви. Има и такива с по-ниско качество. Категорично може да се каже след като бъде изследвана и сравнена с образците на съответната държава", коментира комисар Стефан Тотев.

Санкциите за притежание на фалшиво свидетелство за управление могат да доведат до лишаване от свобода.

Тотев каза още, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Все по-рядко установяваме хора употребявали райски газ, посочи той.

По негови думи, след като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите.

По-рано стана ясно, че 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с колата си в автобус на градския транспорт в София, е дишал райски газ. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока.

Извършената проверка от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на автошколата, в която се е обучавал не е установила нарушения.

21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и

