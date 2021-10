Протестиращи срещу противоепидемичните мерки в Лондон нападнаха британския министър по жилищното настаняване Майкъл Гоув.

Кадри в социалните мрежи показват как министърът, отивайки пеша към офиса си, бива засипан от обиди и словесни нападки от противници на мерките. Полицията се намесва бързо, а Гоув успява да се скрие в сграда наблизо.

От "Даунинг стрийт" определиха инцидента като "отвратителен".

This is another video of @michaelgove being harassed in the street. Not acceptable. https://t.co/iuE82rvZcI

Онлайн изданието на "Гардиън" напомня, че това не е първият подобен случай. Главният медицински съветник на Англия Крис Уити и журналистите Ник Уат и Джереми Вайн също бяха нападнати по-рано, отново от протестиращи срещу наложените мерки в британската столица.

People have every right to be angry at politicians for stealing away their freedoms - but intimidating an individual minister @michaelgove like this as he walks down the street isn't the right way to protest in a democratic country. https://t.co/XBw17owS94